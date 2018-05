Presentati i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics | ecco le voci dei protagonisti

sportfair

: Presentati i giochi nazionali estivi Special Slympics in Regione Toscana - Reportsport2 : Presentati i giochi nazionali estivi Special Slympics in Regione Toscana - RossSlik : Il popolo s'è rotto i cabbasisi da oltre20 anni con i vostri (tuoi)giochi orgastici col mafioso. Presentati da so… - fcimsep : @FrancescaCphoto D'accordo Fran. Dico anche che Handanovic, Perisic e Brozovic sono scherzi di cattivo gusto. In tu… -

(Di martedì 15 maggio 2018)a Firenze i2018 in Regione Toscana che si terranno dal 4 al 9 Giugno a Montecatini Terme e Valdinievole Si è svolta a Firenze, presso il Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, la Conferenza stampa di presentazione dei XXXIV, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. “E’ un piacere enorme per la Regione Toscana – ha detto Stefania Saccardi, Assessore alle Politiche Sociali, allo Sport e alla Sanità – ospitare questa manifestazione che avviene all’interno di una serie di politiche messe in atto da tempo per promuovere lo sport per tutte le persone con disabilità. L’obiettivo è promuovere lo sport come competizione e come risultati ma anche, e soprattutto, come occasione per migliorare la salute delle persone con disabilità e per migliorare ...