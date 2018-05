Premi | il 25 maggio a Padova selezione cinquina finalista del Campiello

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : accordo Lega-M5s - il Premier sarà Giulio Tremonti? (14 maggio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: accordo tra Lega e M5s sul Governo. Giulio Tremonti potrebbe essere il nuovo premier? Il Colle è stato informato e sta vagliando la possibile terna di nomi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 05:55:00 GMT)

Roseto comunale. Il 19 maggio si svolge il Premio Roma : Sabato 19 maggio si svolge la 76^ edizione del “Premio Roma”, il Concorso Internazionale per Nuove Varietà di Rose promosso

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 maggio : “Premier politico”. E fantasma. La trattativa Di Maio-Salvini : “Mancano solo le virgole” : La trattativa Il governo a metà: “Pronti su tutto”. Ma il nome non c’è Di Maio ci crede ancora e spera in Mattarella. In corsa il prof anti-euro e l’amministrativista di Carlo Di Foggia e Paola Zanca Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Le ultime parole fumose. “Io sono del Sud, non voglio far parte di un movimento che si allea con chi diceva ‘Vesuvio, lavali col fuoco’” (Luigi Di Maio, allora vicepresidente M5S della Camera, ...

Il 27 maggio il Premio internazionale di poesia "Voci nel deserto" 2018. Presidente onorario Alessandro Quasimodo : Anche quest'anno dalla piccola Frascineto si alzerà un coro di voci poetiche per regalare al mondo la speranza di un mondo migliore

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti dal 11 al 13 Maggio : Venerdi 11, Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito <strong...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Governo - Lega e M5s contratto e Premier si parla ancora (12 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, manca intesa sul nome del Premier. Serie A, assalto Champions dell'Inter nel match contro il Sassuolo (12 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 05:10:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 maggio : Governo Salvimaio : il contratto avanza e il Premier non si trova : La trattativa Grosso guaio per il premier. Al Colle con una rosa di nomi Gialloverdi – Stallo Cinque Stelle e Lega sulla ricerca del terzo uomo. I parlamentari M5S contro l’ipotesi di un tecnico: “Si venderà” di Luca De Carolis e Paola Zanca La minoranza permalosa di Marco Travaglio Vista l’ombra di B. e certi connotati di Salvini, il Governo Salvimaio ci stava veramente sulle palle. Poi i giornali, Macron, Renzi e i suoi ...

Luigi Di Maio - l'accordo sul nome del Premier non prima del 20 maggio : quanto farà durare il governo : I tempi di gestazione del governo Lega-M5s si preannunciano più lunghi rispetto alle 24 ore di proroga concesse da Sergio Mattarella a Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il nodo ancora da sciogliere è l'...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Malaysia : vince opposizione alle elezioni - Premier 92enne - 10 maggio 2018 - : Ultime notizie dii oggi, ultim'ora: Malaysia, vince opposizione alle elezioni. Mahathir Mohamad premier a 92 anni. Gli aggiornamenti

I Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact - XZ Premium - X e X Compact ricevono l’aggiornamento di sicurezza di maggio : Sonyè uno dei produttori più attenti agli aggiornamenti mensili di sicurezza e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell'update con le patch di maggio L'articolo I Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, X e X Compact ricevono l’aggiornamento di sicurezza di maggio proviene da TuttoAndroid.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Malaysia : vince opposizione alle elezioni - Premier 92enne (10 maggio 2018) : Ultime notizie dii oggi, ultim'ora: la Juventus alza la prima coppa della stagione, pronta al quarto double di fila. Si apre uno spiraglio per il Governo italiano. (10 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:03:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella nomina suo Premier - l'ira di Di Maio contro Lega-PD (9 maggio) : ULTIME NOTIZIE, 9 maggio: l'ira di Di Maio contro Lega e PD, aumenta la pressione su Berlusconi. Coppa di Francia, la favole del Les Herbiers si interrompe contro il PSG(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 04:35:00 GMT)

Quirinale - non si vota prima del 22 luglio. Martedì 9 maggio il nuovo Premier : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno fatto male i conti perché la Costituzione prevede 45 giorni come termine minimo per sciogliere le Camere ma considerati gli italiani all'estero il Viminale ne ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 maggio : L’ultimo bluff di Salvini. Daccapo – Di Maio leva l’alibi a tutti : “Ok a un Premier terzo” : Il vertice L’offerta di Di Maio manda in pezzi il centrodestra Salvini a cena da B. con Meloni per spingerlo a un passo di lato. Lui resiste. Oggi vertice-bis di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Tante care cose ragazzi… e adesso non andate a puttane, eh!” (Silvio Berlusconi, finale di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia, 27.4). Teme la concorrenza. Lo statista. “Per sconfiggere gli ...