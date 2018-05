Premi di risultato | detassazione anche senza rappresentanza sindacale

MISTER IORI : "ALMENO NELL'ULTIMA GIORNATA PremiATA LA FIDUCIA DI RECUPERARE IL RISULTATO" - VIDEO CRONACA - : MISTER IORI: "ALMENO NELL'ULTIMA GIORNATA PREMIATA LA FIDUCIA DI RECUPERARE IL RISULTATO" , VIDEO CRONACA, sembra essere il primo su Parma Calcio 1913....

Premio di risultato record a Luxottica : a ogni lavoratore arrivano 2.235 euro : AGORDO - Luxottica supera se stessa. A luglio accrediterà al personale un Premio di risultato di 2.235 euro , il più alto mai riconosciuto dall'azienda . Lo scorso anno, infatti, esso fu di 'soli' 2.

Luxottica : sindacati - bene Premio di risultato più alto della storia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ricordiamo infine - affermano i segretari territoriali di Femca Cisl Nicola Brancher, di Filctem Cgil Denise Casanova e di Uiltec Rosario Martines - che grazie all’accordo siglato lo scorso anno fra Azienda e Parti Sociali, per coloro che decideranno la conversione in be

Casaleggio : non va ribaltato risultato urne - Di Maio Premier : Di Maio "è stato il candidato premier più votato il 4 marzo" e dunque "non vedo ragioni per ribaltare il risultato delle urne". Lo afferma Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau. ...

Casaleggio : Di Maio Premier - non va ribaltato risultato urne : Roma, 6 apr. , askanews, Di Maio 'è stato il candidato premier più votato il 4 marzo' e dunque 'non vedo ragioni per ribaltare il risultato delle urne'. o afferma in una intervista al Sole 24 ore ...

Premi di risultato e welfare aziendale : chiarimenti su Certificazioni uniche tardive e nuove misure di favore : Teleborsa, - Nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva del 10% sui Premi di risultato ricevuti, inviano ...

Fisco : tassa 10% Premi risultato : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Il lavoratore potrà applicare nella dichiarazione dei redditi un'imposta al 10% sui premi di risultato anche se il datore di lavoro ha potuto verificare il raggiungimento dell'...

Palermo - rimborsi viaggio e Premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si...

