Pozzuoli | sgombero forzato di abitazioni inagibili per l' amianto

notizie.tiscali

: RT @ndo_napoli: A #Pozzuoli al #RioneToiano è in corso uno sgombero di diversi edifici 180 persone con bambini ed anziani, alcuni in gravi… - GretasenzaGarbo : RT @ndo_napoli: A #Pozzuoli al #RioneToiano è in corso uno sgombero di diversi edifici 180 persone con bambini ed anziani, alcuni in gravi… - NapoliTime : Rileggi #NapoliTime Sgombero abitazioni a Pozzuoli, tensioni tra residenti e agenti in assetto antisommossa - aniramiznat : RT @ndo_napoli: A #Pozzuoli al #RioneToiano è in corso uno sgombero di diversi edifici 180 persone con bambini ed anziani, alcuni in gravi… -

(Di martedì 15 maggio 2018), askanews, - Tensioni in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a, nel Napoletano, a causa dellodi alcunerisalenti al dopo terremoto del 1980, attualmente in ...