Potocco presenta le nuove proposte outdoor

sportfair

(Di martedì 15 maggio 2018), novità2018: tutte ledal look moderno e versatile Con l’arrivo dell’estate,dal look moderno e versatile per godere di attimi di relax all’aria aperta senza rinunciare alla piacevolezza estetica del design. Lo spazio esterno diventa così estensione di quello interno, regalando un tocco di eleganza a giardini e terrazze. La passione per l’artigianalità di Chiara Andreatti incontra la maestria dell’azienda nelle lavorazioni manuali per dare vita alla collezione di pouf e tavolini ROPU. Dalle rimembranze esotiche, ROPU si distingue per la sofisticata bordatura intrecciata in un’accattivantetexture in cuoio o cordino nautico che, correndo lungo la struttura perimetrale composta da anelli in metallo, crea una cornice ultra-chic per top in marmo e hpl o soffici cuscini con profili a coda di topo. Con ...