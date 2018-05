Polizze per il matrimonio | un mercato potenziale da oltre 40 milioni di euro

Ania : 'Da sentenza Cassazione nessun rischio per le Polizze vita' : La sentenza di questa settimana ha messo in allarme il mondo assicurativo, un mercato in cui le polizze unit linked rappresentano il fiore all'occhiello. Oggi costituiscono poco meno di un terzo ...

Opere d’arte e Polizze assicurative : ecco come funzionano : Il mondo dell’arte è un settore particolare. Il valore delle Opere e degli oggetti d’arte è in genere piuttosto elevato. Anche se non tutti possiedono Opere milionarie nel proprio salotto, molti di noi conservano preziosamente pezzi d’arte dal valore comunque importante per le quali una comune assicurazione casa non è sufficiente. Per questo motivo […]

Opere d’arte e Polizze assicurative : ecco come funzionano : Il mondo dell’arte è un settore particolare. Il valore delle Opere e degli oggetti d’arte è in genere piuttosto elevato. Anche se non tutti possiedono Opere milionarie nel proprio salotto, molti di noi conservano preziosamente pezzi d’arte dal valore comunque importante per le quali una comune assicurazione casa non è sufficiente. Per questo motivo […]

Opere d’arte e Polizze assicurative : ecco come funzionano : Il mondo dell’arte è un settore particolare. Il valore delle Opere e degli oggetti d’arte è in genere piuttosto elevato. Anche se non tutti possiedono Opere milionarie nel proprio salotto, molti di noi conservano preziosamente pezzi d’arte dal valore comunque importante per le quali una comune assicurazione casa non è sufficiente. Per questo motivo […]