romadailynews

: Polisportiva Borghesiana #volley: Sabato festa alla Marco Polo: 'Dalle ore 14 alle 16… - romadailynews : Polisportiva Borghesiana #volley: Sabato festa alla Marco Polo: 'Dalle ore 14 alle 16… - oslaz : Polisportiva Borghesiana volley: sabato festa alla Marco Polo, poi torneone al museo di Tor Vergata… - Corrierelaziale : #PrimaCategoria | A S D Polisportiva Borghesiana- Sporting Torbellamonaca 2-3, la cronaca -

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma – Una seconda metà di maggio molto intensa per il settore minidella. La società capitolina sarà presentedell’istituto comprensivo scolastico “” di via Paternò e via Giarre che si terràe lo farà a modo suo. “Nel corso dell’anno abbiamo portato avanti diverse lezioni legatevolo all’interno di questa scuola – dice il responsabile del settore minidellaMassimo Iacono –”. “Siccome l’istituto celebrerà una suanella giornata di, abbiamo chiesto ed ottenuto di poter partecipare attivamente organizzando un torneo di pvolo riservato ai bambini delle quarte e quinte elementari. Dalle ore 14 alle 16 allestiremo sei o otto campi di miniall’aperto. E metteremoprova tutti gli studenti degli ultimi due anni di elementari della “” ...