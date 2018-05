Pokemon GO | una creatura diviene fortissima

Pokémon Switch uscirà nel 2018 in almeno due versioni. Parola di una nota insider : Nuovo appuntamento con rumor e indiscrezioni riguardanti l'atteso e tutto da scoprire capitolo di Pokémon in arrivo su Switch, la console ibrida di Nintendo. La scorsa settimana abbiamo rivelato che Pokémon Switch potrebbe essere una sorta di remake di Pokémon Rosso e Blu e oggi torniamo sull'argomento per proporvi alcune informazioni condivise da una delle insider più autorevoli quando si parla della grande N.Come segnalato da MyNintendoNews, ...

Pokémon Switch come una sorta di remake di Pokémon Rosso e Blu? : Dopo aver scoperto che Pikachu inizialmente avrebbe dovuto sfoggiare un'ulteriore evoluzione dalla potenza spaventosa arrivano ulteriori curiosità riguardanti l'universo dei Pokémon ma questa volta incentrate sul capitolo in sviluppo per Nintendo Switch.Quello che ormai viene chiamato sostanzialmente da tutti Pokémon Switch continua a essere un'incognita sia per quanto riguarda una possibile data di uscita che per quanto concerne le ...

Ecco Zeraora : il nuovo misterioso Pokémon scoperto in Pokémon Ultrasole e Ultraluna : The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato oggi che in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna è stato scoperto un nuovo Pokémon misterioso: Zeraora, il Pokémon Fulmirapido.I dettagli condivisi nel comunicato ufficiale:Zeraora è un Pokémon di tipo Elettro che assorbe elettricità da fonti esterne, che poi è in grado di emettere sotto forma di intensa corrente elettrica dai cuscinetti sulle zampe, creando così un potente campo ...

Ecco come catturare Moltres con Pokémon GO in una settimana : Pokémon GO, continua ad avere un grande successo tra gli utenti Android, merito soprattutto dell'impegno profuso dagli sviluppatori per ideare nuovi eventi L'articolo Ecco come catturare Moltres con Pokémon GO in una settimana proviene da TuttoAndroid.

Pokémon Sole e Luna : La serie - gli episodi disponibili su Netflix : Ben 43 episodi sono infatti disponibili per gli abbonati al servizio streaming, anche in Italia . Che ne pensate? Se volete recuperare la recensione dell'originale Pokémon Sole e Luna , sappiate che ...