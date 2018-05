Planned Parenthood ha fatto ricorso contro l’entrata in vigore di una legge molto

ilpost

(Di martedì 15 maggio 2018), un’organizzazione di cliniche non profit USA che fornisce molti servizi sanitari alle donne, tra cui anche le interruzioni di gravidanza, e l’American Civil Liberties Union dell’Iowa, organizzazione per la difesa dei diritti civili, hanno annunciato di averhal’entrata indi unarestrittiva sull’aborto approvata in Iowa Il Post.