Più spazi per profili qualificati

Spazio : sempre Più tecnologie italiane d’eccellenza su Marte : Sono sempre di più le tecnologie ‘made in Italy’ d’eccellenza mondiale che contribuiscono all’esplorazione di Marte. Dai classici radar, fotocamere ad alta risoluzione, sistemi di telecomunicazioni e il trapano per la ricerca di forme di vita, si aggiungono ora gli ‘occhi di navigazione’ della missione Insight, lanciata pochi giorni fa dalla Nasa per studiare le viscere del Pianeta Rosso. Tante le ricadute per ...

Google I/O : con le nuove News - spazio a Più voci sulla stessa notizia : ... parlando davanti a circa 7mila persone e altre 130mila collegate in streaming attraverso YouTube . Pichai ha parlato anche dell'importanza dell'intelligenza artificiale che, al servizio della ...

Il vulcano Emi Koussi : ecco la montagna Più alta del Ciad e del Sahara vista dallo spazio [FOTO] : Simile alla tavolozza di un artista, ritratto nell’immagine è il vulcano Emi Koussi, nel Ciad settentrionale, ripreso dal satellite Sentinel-2B del programma europeo Copernicus. Emi Koussi si trova nell’estremo sud-est delle Montagne del Tibesti. A quasi 3.500 metri, questo vulcano a scudo di natura piroclastica si innalza al di sopra delle pianure di arenaria circostanti. Non si tratta solo della montagna più alta del Ciad, ma anche ...

le donne aspettano ancora una risposta per avere Più spazio nel lavoro : Roma, 07 mag. , Labitalia, Spetts alla società e alle imprese inpegnarsi per aiutare veramente le donne 7 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sempre Più vicina l’era del turismo spaziale dopo i test della Blue Origin : Successo per il test del volo suborbitale della Blue Origin di Jeff Bezos, fondatore di Amazon: la “Crew Capsule 2.0”, è stata portata in quota ieri domenica 29 aprile dal razzo New Shepard. A bordo solo il manichino “Skywalker”, con chiaro riferimento al protagonista di Guerre Stellari. Si tratta del secondo test di volo per la capsula e ora Blue Origin si prepara a testarla con persone a bordo entro la fine ...

Milano - la soprintendente : «Con le modifiche Più spazi verdi e meno calcestre» : Antonella Ranaldi «meno calcestre e più parco, senza trascurare gli elementi urbani». La soprintendente Antonella Ranaldi spiega perché sono state suggerite modifiche e integrazioni al restyling di ...

Le insurrezioni delle donne Sono le donne che di fronte a spazi urbani sempre Più esanimi e atomizzati stanno rinvigorendo la socialità ... : In alcune città , per esempio Hong Kong, Sono scese in piazza con spettacoli pubblici settimanali, con canti e balli focalizzati sui problemi inerenti alla loro vita e alle loro esperienze lavorative.

2001 : Odissea nello spazio. I segreti del "Più grande film di fantascienza" : Con 2001: Odissea nello spazio Stanley Kubrick ha portato la fantascienza nel mondo adulto. Loving The Alien Kubrick cominciò a pensare a 2001: Odissea nello spazio mentre era a New York nel 1964 per ...

Vita e viaggi nello spazio : prove tecniche per missioni sempre Più ambiziose : Europa e Stati Uniti compiono passi avanti per la preparazione di missioni spaziali sempre più ambiziose. L’Agenzia Spaziale Europea utilizza da tempo la Neutral Buoyancy Facility presso l’European Astronaut Centre di Colonia – una piscina profonda 10 metri per la preparazione degli astronauti per le attività extra veicolari. Nel corso degli ultimi tre anni – spiega Global Science – la facility è stata impiegata per lo ...

“Wow!”. Alessandro Perez - noto come il carabiniere Più sexy d’Italia - colpisce ancora. Spuntano ‘certe’ foto e stavolta lo spazio all’immaginazione è davvero poco : «È stato tutto merito di una foto e di un semplice telefono cellulare. Qualcuno, a mia insaputa, mi ha scattato la foto in divisa che è diventata virale sul web. Stavo prestando servizio a Firenze sul Ponte Vecchio con un collega. Non so chi l’abbia scattata, ma da quel momento mi sono ritrovato su tutti i siti del mondo». Così lo scorso anno Alessandro Perez aveva commentato l’improvviso aumento di popolarità ed il clamore che lo aveva ...

Bakkali : «Più spazio alle donne nel Pd - ma sta anche a noi farci avanti Più spesso» : Ouidad Bakkali Tra le firmatarie del duro documento di accusa ai vertici Pd da parte di oltre quattrocentocinquanta donne c'è anche Ouidad Bakkali del Pd ravennate che ricopre pealtro l'incarico di ...

Aeronautica - sempre Più importante il monitoraggio per rischio caduta detriti spaziali : Nei prossimi anni, tenuto conto del crescente affollamento delle orbite basse, la capacità di monitoraggio e sorveglianza dello spazio sarà sempre più importante e l'Aeronautica Militare, nel contesto ...

Siberia : il Più grande lago di acqua dolce del mondo visto dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus ci porta sopra la Siberia meridionale e sul più grande lago di acqua dolce del mondo: il lago Baikal. Ripreso il 14 marzo 2017, questo profondo lago appare ricoperto di ghiaccio. L’intero lago è normalmente ghiacciato tra gennaio e maggio ed in alcuni punti il ghiaccio può essere più spesso di 2 metri. Con circa 23.000 km cubici di acqua, il lago Baikal è il più grande lago di ...

André Gomes vuole Più spazio - è sfida Milan-Juve : la richiesta del Barcellona : Un nome che torna di moda, in casa Juventus e in casa Milan. È quello di André Gomes , centrocampista classe 1993 di proprietà del Barcellona. Secondo quanto riportato in Catalogna da Sport , l'ex Valencia ha chiesto la cessione alla società blaugrana . Il motivo? Lo scarso minutaggio di questa stagione. Ieri ha giocato - a sorpresa - 90 minuti contro il Leganes dopo essere sceso ...