Più di 5 milioni di europei utilizzano sacchi in Mater Bi

Australia - salva con il suo sangue 2 milioni di neonati/ Anticorpi bloccano antigene Rh - ma non può Più donare : Australia, salva con il suo sangue oltre 2 milioni di neonati. I suoi Anticorpi bloccano antigene Rh, che può provocare gravi danni nei feti, ma ora James Harrison non può più donare(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:20:00 GMT)

Wind Tre - i clienti sono Più di 29 milioni : il 20% utilizza la fibra : Roma - È Positiva la generazione di cassa operativa per Wind Tre nel primo trimestre, che cresce del 2,8%, rispetto allo stesso periodo del 2017, attestandosi a 285 milioni di euro. Prosegue quindi il ...

Il budget di Shadow of the Tomb Raider? "Tra i 75 e i 100 milioni di dollari - Più 35 milioni per il marketing" : Shadow of the Tomb Raider è un progetto davvero imponente, almeno stando alle recenti dichiarazioni di David Anfossi, capo di Eidos Montreal che si occupa insieme a Crystal Dynamics di sviluppare questa terza apparizione della serie reboot di Tomb Raider, in arrivo il prossimo 14 settembre per Xbox One, PC e PS4.Anfossi è stato recentemente intervistato da GamesIndustry e nell'occasione ha parlato degli standard produttivi del gioco, in linea ...

Stipendi Mls : Giovinco il Più pagato - per Ibrahimovic solo 1 - 5 milioni di dollari : Icalciatore italiano - militante nel Toronto - è il più pagato del campionato. Sul podio anche l'ex centrocampista della Roma Michael Bradley e Carlos Vela. L'articolo Stipendi Mls: Giovinco il più pagato, per Ibrahimovic solo 1,5 milioni di dollari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sebastian Giovinco il Più pagato in Mls/ Stipendio di 5 - 6 milioni di dollari : la classifica top 10 : L'ex calciatore di Juventus, Empoli e Parma Sebastian Giovinco, è il calciatore più pagato della Mls con uno Stipendio di 5,6 milioni di dollari. Dietro di lui Michael Bradley e Carlos Vela(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:14:00 GMT)

Una Coppa Italia sempre Più ricca. Il prossimo anno finale da 10 milioni : ROMA - Non sarà facile in Italia arrivare alla favola del 'Les Herbiers' , la squadra di terza categoria che ieri sera si è giocata la finale di Coppa di Francia, perdendo solo due a zero contro il ...

Una Coppa Italia sempre Più ricca. Il prossimo anno finale da 8 milioni : ROMA - Non sarà facile in Italia arrivare alla favola del 'Les Herbiers' , la squadra di terza categoria che ieri sera si è giocata la finale di Coppa di Francia, perdendo solo due a zero contro il ...

Salute mentale - Più di 20 milioni di pazienti negli ultimi 40 anni. Ma mancano risorse : (Foto: Pixabay) Nel 2016, in Italia più di 800mila persone sono stati assistite per problemi psichiatrici nei Dipartimenti di Salute mentale (Dsm), di cui ben 310 mila persone hanno avuto accesso a questi servizi per la prima volta nella loro vita. Sono solo alcuni dati resi noti nel Rapporto sulla Salute mentale relativo all’anno 2016, appena divulgato dal Ministero della Salute. I dati (qui una sintesi) arrivano alla vigilia del ...

Italia - in dieci anni Più che raddoppiati i poveri assoluti : sono Più di 5 milioni : Non sono certo entusiasmanti i dati diffusi dall'Istat sulla situazione economico-sociale dell'Italia. Il numero di individui in condizione di povertà assoluta "è più che raddoppiato dalla crisi ...

God of War ha venduto Più di 3 - 1 milioni di copie in tre giorni dal lancio - diventando il first party venduto Più velocemente su PS4 : Nei giorni che hanno preceduto il lancio di God of War si respirava forte l'aria del grande successo annunciato, ma i dati di vendita appena pubblicati da Sony confermano ufficialmente l'incredibile risultato raggiunto dal gioco sviluppato da Santa Monica Studio.Le vendite globali di God of War hanno infatti superato nei primi tre giorni successivi al lancio i 3,1 milioni di copie, facendone così il gioco first party venduto più velocemente su ...

Istat - Italia sempre Più vecchia : “Nel 2065 popolazione calerà di 6 - 5 milioni. Per le donne vita media sopra i 90 anni” : Sei milioni e mezzo di abitanti in meno. Come se le province di Milano, Torino e Bologna sparissero in un istante. È la previsione fatta dall’Istat per il 2065: fra 47 anni la popolazione Italiana sarà di 54,1 milioni, contro gli oltre 60 dell’anno scorso. Non si inverte, quindi, il trend negativo confermato dal saldo fra nascite e morti degli ultimi anni (-183mila nel solo 2017). In compenso la vita media arriverà a 86,1 anni per ...

Il solito Ibrahimovic : “ho rifiutato 100 milioni dalla Cina - valgo molto di Più” : L’attaccante Zlatan Ibrahimovic sempre più grande protagonista con la maglia dei L.A. Galaxy, lo svedese ha rinunciato anche alla possibilità di disputare i mondiali in Russia, nel frattempo arrivano dichiarazioni a sorpresa, il solito Ibrahimovic svela un retroscena intervistato dalla CBS: “Avevo ricevuto molte offerte, una di esse proveniva dalla Cina dove mi hanno offerto 100 milioni di dollari. Ma ho rifiutato perché sentivo che ...

Approvato ad unanimità il bilancio 2017 di Acque Veronesi. Utili per 2 milioni di euro - investimenti per 24 milioni. La tariffa Più bassa ... : Così, Niko Cordioli, presidente di Acque Veronesi dal 2015, commentando l'approvazione ad unanimità del bilancio relativo all'anno 2017, avvenuta il 27 aprile 2018, alla presenza dei Sindaci dei ...