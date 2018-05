huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Pink chiede a una fan 12enne di cantare per lei: la Rogers Arena di Vancouver incantata - lauginx : RT @HuffPostItalia: Pink chiede a una fan 12enne di cantare per lei: la Rogers Arena di Vancouver incantata - HuffPostItalia : Pink chiede a una fan 12enne di cantare per lei: la Rogers Arena di Vancouver incantata - Max_Bardi : I Pink Floyd cantavano Time e dicevano “aspettando qualcuno o qualcosa che ti mostri la via” oggi qualcuno chiede a… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Ha fatto una vera e propria crociata sui social con un hashtag che non lasciava spazio a interpretazioni #Vicand: la giovane Victoria Anthony voleva a tutti i costi duettare cone così ha avviato una campagna con cui ha chiesto così alla cantante americanadi poter salire sul palco econ lei al concerto che l'eccentrica musicista americana avrebbe tenuto ail 12 maggio. Il sogno della dodicenne canadese ha preso vigore nel corso delle settimane, grazie anche a diverse testate giornalistiche che hanno rilanciato l'appello della giovane aspirante cantante. Non è salita sul palco della, Victoria, ma è stataa scendere e ad andare da lei. In prima fila, aggrappata alla transenna, la dodicenne non aspettava altro in qual momento. "Sei tu la ragazza di cui ho letto sui giornali? Che ne dici diqualcosa?", ha ...