Piazza Affari in lieve rialzo Più cauta l' Europa

Piazza Affari : peggiora ERG : Retrocede molto la società petrolifera , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,14%. Il trend di ERG mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione ...

Piazza Affari recupera nel finale e chiude in verde. FTSE MIB +0 - 26% : ... l'OCSE , Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, , ha confermato la valutazione di una "fase di crescita stabile" per l'economia USA e dei Paesi OCSE nel loro insieme. A marzo il ...

Piazza Affari schiva le vendite del Vecchio Continente : Chiusura sotto la linea di parità per le borse europee , con Piazza Affari che schiva le vendite che si erano abbattute sul FTSE MIB nella prima parte della giornata. Intanto, a Wall Street lo S&P-500 ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 26% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari guadagna lo 0,26% a 24.221,47 punti.

Piazza Affari strappa il segno più - in luce Mps e Pirelli : Avvio della settimana in moderato rialzo per Piazza Affari. Dopo una seduta altalenante, l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,26% a quota 24.221 punti. Focus sempre sull'agenda politica con i leader del M5S e della Lega che hanno concordato sul programma del nuovo esecutivo, ma rimane ancora l'incognita premier che dovrebbe essere un politico terzo. Sull'obbligazionario lo ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Mutuionline : Retrocede molto Mutuionline , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,76%. L'andamento di Mutuionline nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa ...

Piazza Affari attende novità dalla politica. Azimut ancora giù : La nuova settimana è partita con il segno più per la Piazza azionaria giapponese che ha guadagnato terreno per la terza seduta consecutiva. L'indice Nikkei 225 è salito dello 0,47%, sostenuto in ...

Piazza Affari : senza freni Banca MPS : Grande giornata per l' istituto di Rocca Salimbeni , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,31%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari apre in lieve calo - Ftse Mib -0 - 04% a 24.150 punti : Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano, col Ftse Mib che flette dello 0,04% a 24.150 punti. In ribasso dello 0,07% il Ftse All-Share a 26.469 punti. Poco mossi gli altri principali mercati ...

Piazza Affari : è il momento di togliere delle fiches dal tavolo? : ... Saras, Aeroporto di Bologna, Acquafil, Ascopiave, B&C Speakers, Banca Finnat, Biesse, Cad IT, Cembre, Esprinet, Eurotech, Exprivia, Gefran, Gima TT, Giglio Group, Irce, Landi Renzo, Marr, Mondo TV, ...

Borse caute - Piazza Affari in leggero rialzo. Spread in calo : Piazza Affari in rialzo , mentre sugli altri listini europei regna la cautela. Scende lo Spread, attestandosi a 132 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il Btp decennale riporta un ...