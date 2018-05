Petrolio | in rialzo a Ny a 71 | 60 dollari

Petrolio : chiude in rialzo a Ny : ANSA, - NEW YORK, 10 MAG - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,3% a 71,36 dollari al barile.

Borsa : Asia in rialzo - effetto Petrolio : ANSA, - MILANO, 10 MAG - Le Borse Asiatiche chiudono in rialzo spinte da Wall Street e dall'aumento del prezzo del petrolio. Gli investitori guardano anche al clima di distensione tra le due Coree. In ...

La Borsa 'incassa' Trump - Petrolio in rialzo. Bene le banche : La "schiarita" politica, con la richiesta al Quirinale di altre 24 ore di tempo da parte di Lega e 5 stelle per trovare un accordo, non sembra rassicurare molto gli investitori. Nel resto d'Europa si ...

Wall Street - apertura in rialzo su rally Petrolio post decisione Trump su accordo Iran : Primi minuti di contrattazioni in rialzo per Wall Street. A New York, l'indice Dow Jones guadagna lo 0,38% e l'S&P 500 sale dello 0,39%, mentre il Nasdaq Composite avanza dello 0,25 per cento. Una ...

Petrolio : in rialzo a Ny a 68 - 71 dollari : ANSA, - NEW YORK, 4 MAG - Il Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,41% a 68,71 dollari al barile.

Petrolio : in rialzo a Ny a 68 - 71 dollari : ANSA, - NEW YORK, 4 MAG - Il Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,41% a 68,71 dollari al barile. 4 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 68 - 43 dlr : New York, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York sopra i 68 dollari. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso a 68,43 dollari al barile, in crescita di 50 cents (+0,7%). L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 68,43 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio - in rialzo oltre le attese le scorte settimanali USA : Salgono ben oltre le attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ultimi sette ...

Petrolio : in rialzo a Ny : ANSA, - NEW YORK, 2 MAG - Il Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,12% a 67,35 dollari al barile.

Israele-Iran in guerra? Petrolio accelera al rialzo : ... dall'altra alcuni funzionari dell'amministrazione Usa hanno rivelato alla Nbc che 'nella lista dei potenziali conflitti più probabili nel mondo, la guerra tra Israele e Iran è al primo posto al ...

Prezzi Petrolio in rialzo - focus sulle scorte USA : Teleborsa, - I Prezzi del petrolio si muovono al rialzo con gli investitori in attesa dell'aggiornamento sulla condizione degli stock di greggio, negli USA. Il contratto sul Light Crude statunitense ...

Prezzi Petrolio in rialzo - focus sulle scorte USA : I Prezzi del petrolio si muovono al rialzo con gli investitori in attesa dell'aggiornamento sulla condizione degli stock di greggio, negli USA. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 67,...

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 68 - 57 dlr : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso a 68,57 dollari al barile, in crescita di 0,47 dollari rispetto all’andamento di apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 68,57 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr : New York, 26 apr. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo sopra i 68 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso infatti a 68,19 dollari al barile, in rialzo dello 0,2% rispetto all’andamento di apertura (+14 cents). L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.