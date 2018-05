Pesticidi | in un docufilm l’avvelenamento ‘a norma di legge’ | “Così arrivano nel sangue

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) Avvelenati adi legge. Ci tocca lo stesso destino di Biancaneve, solo che stavolta non ci sarà nessun principe azzurro a cavallo che verrà a salvarci, dovremo vedercela da soli. Perché iutilizzati in agricoltura sono neldelle donne in gravidanza, nello sterco degli orsi, nel miele e persino sui ghiacciai. Lo racconta ‘, siamo alla frutta’, sottotitolo ‘Biancaneve non è sola’, il nuovo documentario di Andrea Tomasi, già coautore del libro inchiesta ‘La farfalla avvelenata’ e del‘Veleni in paradiso’, sul traffico di rifiuti tossici che da mezza Italiain Trentino, affiancato in quest’avventura dal videomaker Leonardo Fabbri, titolare di Envyda. E di avventura si tratta, dato che l’intero lavoro, che parla degli effetti dell’agricoltura intensiva in Italia, è stato autoprodotto e autofinanziato. In questi giorni, dopo le tappe in ...