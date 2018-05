Pesanti rimodulazioni TIM su LoSai e ChiamaOra | aumenti con rinnovo mensile

optimaitalia

(Di martedì 15 maggio 2018) Non faranno affatto piacere leTIM che dal 17 giugno coinvolgeranno i servizi, utili a sapere sempre chi vi ha cercato quando siete impegnati in un'altra conversazione o non raggiungibili, e quando i vostri interlocutori ritornano contattabili. A partire dal primosuccessivo alla giornata del 16 giugno, leTIM che interesseranno, per gli utenti ricaricabili, prenderanno a rinnovarsi mensilmente al prezzo di 1.59 euro, in luogo dei precedenti ed ancora attuali 1.90 euro bimestrali.Un canone in pratica quasi raddoppiato, ed una stangata del tutto inaspettata per i clienti. Non subirannogli utenti in abbonamento, che vantano già una fatturazioneper quanto riguarda il servizio. Trattandosi pur sempre diTIM, potrete esercitare quanto predisposto dall'art. 70 comma 4 del CCE, e ...