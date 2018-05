Perché Spalletti è sceso in campo per Mauro Icardi

Blastingnews

: MILAN - Mirabelli: 'Reina? L'abbiamo preso a parametro zero perchè ha personalità e può esserci utile dentro e fuor… - apetrazzuolo : MILAN - Mirabelli: 'Reina? L'abbiamo preso a parametro zero perchè ha personalità e può esserci utile dentro e fuor… - napolimagazine : MILAN - Mirabelli: 'Reina? L'abbiamo preso a parametro zero perchè ha personalità e può esserci utile dentro e fuor… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Così Lucianopronuncia quelle parole che forse qualcuno non si aspettava,in un intervista rilasciata a Matteo Brega della Gazzetta dello Sport in quel di Castel Fiorentino, in occasione di un evento commemorativo in ricordo di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, i due giovani juventini scomparsi nel dicembre 2006 dentro il centro sportivo bianconero.lancia due messaggi chiari alla vigilia di Lazio-Inter, la partita che vale una stagione VIDEO in un contesto di sensazioni molto vicine al famigerato 5 Maggio 2001. Chi sottovaluta gli avversari non è ad Appiano Lucianone torna sul match contro il Sassuolo e ribadisce di aver apprezzato l'impegno della squadra, ne lui ne i calciatori hanno mai sottovalutato l'avversario,chi lo ha fatto bisogna cercarlo lontano da Appiano Gentile. Effettivamente i titoli della stampa che parlavano di goleade, hanno reso un ...