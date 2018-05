Pensioni | Quattordicesima 2018 | le linee guida Inps Cos’è e i requisiti | quanto spetta

Pensioni - il focus al 9/05 sulla quattordicesima e sui requisiti per maturarla Video : Mancano ormai solo due mesi all'erogazione della 14ma mensilita' per più di tre milioni di pensionati italiani. La cosiddetta mensilita' aggiuntiva potra' variare dalle 336 euro alle 655 euro sulla base di diversi vincoli, ovvero di parametri reddituali e contributivi [Video]. Facciamo insieme il punto della situazione nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Pensioni e 14 mensilita': ecco le tipologie di assegno che potranno beneficiarne ...

Pensioni : a luglio la quattordicesima - ecco come funziona nel 2018 : La quattordicesima sulle Pensioni ormai è una consuetudine, perché la mensilità aggiuntiva per determinate categorie di pensionati viene erogata da anni. Dal 2017 le soglie reddituali utili a centrare questa misura si sono alzate allargando la platea degli aventi diritto. La mensilità aggiuntiva verrà erogata anche nel 2018 e sempre insieme alla pensione del mese di luglio. Una mensilità aggiuntiva nata per rendere più degne Pensioni che anche ...

