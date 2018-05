Pensioni - perché la riforma M5S-Lega fa pagare il conto ai giovani : Superare la legge Fornero tende a favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani, ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da pagare ai giovani...

Pensioni - come funziona la previdenza complementare. E perché è ormai necessaria : di Bruno Laudi* In un precedente intervento su questo blog abbiamo parlato del recupero del Trattamento di fine rapporto per quei lavoratori che hanno scelto di versare la propria quota di Tfr al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps. Il nostro sistema però contempla, ormai da oltre un decennio, anche l’accantonamento delle quote di Tfr nei fondi di previdenza complementare, oltre quello obbligatorio di competenza dell’Inps. La previdenza ...

Pensioni - perché abolire la legge Fornero sarebbe un delitto contro i giovani : Oltre ai rischi per la tenuta del sistema previdenziale, l'aspetto più grave di un’eventuale abolizione della riforma sta nell'impatto sull'equità intergenerazionale. Si continuerebbe a dare risorse alle generazioni anziane (ai sessantenni da mandare in pensione prima) togliendole ai giovani a cui rimarrebbe da pagare il conto, in termini di maggiori contributi e minore occupazione...

Pensioni - la bomba sui conti dell'Inps : 'Ecco perché sono sull'orlo del baratro' : Certo, c'è il 70% dei trattamenti che è scivolato sotto la soglia dei 1.000 euro. Ci sono 11,1 milioni di Pensioni, il 62,2% del totale, inferiori a 750 euro. E l'età media di uscita si è attestata, ...

Pensioni - perché il cumulo gratuito per i professionisti non è ancora attivo : ancora uno stallo per lo sblocco delle Pensioni: il cumulo gratuito dei contributi, che dovrebbe essere operativo dal 2017, tarda ad arrivare. L'Inps e le casse di previdenza degli ordini professionali si rimpallano la responsabilità per il pagamento di 65 euro, soldi necessari per i costi di gestione della pratica.Continua a leggere

Pensioni - novità con il Def? Possibile abolizione della Fornero - ecco perchè : Il nuovo Esecutivo dopo le elezioni dello scorso 4 marzo non è ancora stato costituito e questa sicuramente non è una novità. I partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni, cioè Movimento 5 Stelle e Centrodestra, con la Lega in testa, non hanno i numeri per costituire un Governo che abbia la maggioranza alla Camere. Una situazione ingessata figlia della Legge Elettorale senza premi di maggioranza che mette in difficoltà le forze ...