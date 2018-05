Pensioni | Elsa Fornero ammette | Non rifarei la riforma in quel modo

RIFORMA Pensioni 2018/ Elsa Fornero : la Legge che porta il mio nome non si può abrogare (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , oggi 12 maggio. Le parole di Elsa Fornero sulla possibilità di cambiare il sistema PENSIONI stico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:55:00 GMT)

Elsa Fornero - lo schiaffo a Lega e M5s : 'La riforma delle Pensioni non si tocca - ci penserà Sergio Mattarella' : Chiunque sarà al governo, assicura Elsa Fornero , 'non potrà abrogare la riforma delle pensioni che porta il mio nome'. Inizia così l'urticante intervista della ex ministra del Welfare a Repubblica , ...