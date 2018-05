Pensioni | Contratto Governo M5S-Lega | torna Quota 100? News 15 5

Via la legge Fornero e ok alla "quota 100" per le Pensioni : la bozza del contratto di governo M5S-Lega : Dal superamento della legge Fornero alla "quota 100 per le pensioni", dal reddito di cittadinanza alla Flat tax: il contratto di governo del M5S-Lega prende, sia pur lentamente, forma al termine della ...

CONTRATTO M5S-LEGA/ Il programma flop tra flat tax - Pensioni e reddito di cittadinanza : Movimento 5 Stelle e Lega lavorano al programma di governo. E sembra che gli interventi più significativi possano trasformarsi in un flop, spiega STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:01:00 GMT)200 NOMINE/ Da Cdp a Eni e Leonardo, il "veleno" che può spaccare M5s e Lega, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ Cosa ne sarà di Ilva, Alitalia e Mps?, di L. Torrisi

CONTRATTO LEGA-M5S/ I buchi nell'acqua di flat tax - reddito di cittadinanza e Pensioni : Gli interventi economici annunciati in campagna elettorale da Lega e M5s non sembrano in grado di cambiare in maniera decisiva le sorti del Paese.

Riforma Pensioni/ Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 aprile(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:26:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Quota 41 - precoci delusi dal contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Roberto Fico ha ricevuto il mandato dal Presidente Mattarella per cercare di formare un’alleanza di Governo tra Pd e M5s. Il partito di Luigi Di Maio ha anche messo a punto un contratto di Governo per cercare un convergenza, oltre che con i dem, con la Lega. Un contratto che non soddisfa quanti, anche tra i lavoratori precoci, contavano su una messa in discussione della Legge Fornero. Sui gruppi Facebook 41xtutti lavoratori uniti e Lavoratori ...