Pennacchi di vapore su Europa | nuovi scenari per lo studio dell’oceano della luna di Giove

meteoweb.eu

: RT @ASI_spazio: In cerca di vita nei pennacchi di #Europa con @JUICEmission - vedanama : RT @ASI_spazio: In cerca di vita nei pennacchi di #Europa con @JUICEmission - Wasp19__ : RT @ASI_spazio: In cerca di vita nei pennacchi di #Europa con @JUICEmission - auo1971 : RT @ASI_spazio: In cerca di vita nei pennacchi di #Europa con @JUICEmission -

(Di martedì 15 maggio 2018) Anche lagioviana, come il satellite di Saturno Encelado, presenterebbe deidi vapori acqueo. L’ipotesi finora avanzata sulla base di osservazioni a distanza compiute dal telescopio spaziale Hubble, viene confermata dai dati raccolti in loco dalla sonda Galileo. I dettagli sono riportati in unopubblicato questa settimana su Nature Astronomy. Tali– spiega Global Science – traggono origine da sotto la spessa crosta di ghiaccio che riveste, è quindi altamente probabile che possano trasportare all’esterno materiale proveniente dall’oceano interno. Ciò apre degliestremamente interessanti per lodel satellite gioviano, in quanto l’esistenza di questi fenomeni potrebbe consentire a una sonda in orbita attorno allagioviana di campionare direttamente il materiale oceanico e determinare l’abitabilità delle ...