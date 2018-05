Pd : Veltroni - non rompere ciò che faticosamente abbiamo costruito (2) : (AdnKronos) – “Io non ho mai pensato -ha proseguito Veltroni parlando della costruzione del Pd- che ciò che abbiamo fatto sia stato la realizzazione del compromesso storico, quello fu un errore. Ho sempre pensato, invece, che l’incontro di queste componenti, che in maniera anomala erano state separate dal muro, dovesse essere non una giustapposizione, ma dovesse creare le condizioni per una sintesi nuova e originale e che ...

Pd : Veltroni - non rompere ciò che faticosamente abbiamo costruito : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Non credo che ciò che abbiamo faticosamente unito, passo dopo passo, sia arrivato al suo compimento. Non credo che le identità che abbiamo unito debbano riconoscere di non essere in grado di coesistere, credo fortemente il contrario”. Lo ha detto Walter Veltroni a proposito del Pd ad un convegno alla Camera per ricordare Roberto Ruffilli, organizzato dai gruppi dem a cui hano partecipato Graziano ...

Pd - Orfini : “Referendum tra iscritti? Non è necessario. La nostra gente non ci vuole al governo con M5S o Lega” ed attacca Franceschini e Veltroni : Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo Orfini, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostri iscritti condividono la decisione presa in Direzione ...

Veltroni critica precarietà - solitudine e povertà. Ma non fa due più due : Il ricordo e l’emozione. E Spartaco. Chissà se Spartaco ricordava le terre di Tracia, chissà se si emozionava quando nella finzione hollywoodiana tutti i superstiti si innalzavano dalle loro ferite per gridare “Io sono Spartaco”. Bisogna leggerla l’intervista sul Corriere a Walter Veltroni, uno dei quattro politici cui, in quarant’anni di carriera, mi sono concesso il lusso di dare del tu, per capire perché hanno vinto le legioni di Crasso e ...