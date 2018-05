PD | Renzi vuole il ' congresso subito' e riapre lo scontro

Matteo Renzi vuole il congresso subito : è di nuovo scontro nel Pd : Che il Pd vada a congresso per eleggere il nuovo segretario è deciso. Se farlo subito o nel 2019 e a chi far 'reggere' intanto il partito, è al centro di un nuovo braccio di ferro. Che, salvo mediazioni, porterà alla conta nell'Assemblea nazionale di sabato 19 maggio.Matteo Renzi si è convinto, spiegano i parlamentari a lui vicini, che non si possa attendere oltre e si debba convocare subito il congresso: le primarie ...

Renzi : "Di Maio vuole governare? Ci provi - ma non coi voti Pd" : "Nessuna polemica, nessuna divisione, nessuno scontro. Noi abbiamo detto una cosa semplice: hanno vinto loro, governino. Non sono capaci? Lo dicano. Ammettano il loro fallimento. Non dicano come fa Di Maio: ah, gliela faremo pagare, la pagheranno. Che è un linguaggio abbastanza strano per uno statista. La pagherete, pagherete cara, pagherete tutto". Matteo Renzi, in un'intervista realizzata alcuni giorni fa e in onda stasera a Piazza Pulita su ...

Scontro Pd - Renzi non vuole conta - ma gli altri vanno avanti : Roma, 2 mag. , askanews, Si va alla conta, in direzione Pd, il tentativo di Lorenzo Guerini di evitare un voto in direzione non ha sortito l'effetto sperato, almeno finora, e se non ci saranno novità ...

Caos Pd - in direzione i Renziani rischiano Su un sito nomi di chi vuole M5S - è bufera : Il braccio di ferro sull’accordo per un governo con il M5S riaccende le polveri tra minoranza ed ex segretario, che ha chiuso a Di Maio. I renziani presentano un documento per mediare, ma la minoranza vuole una votazione sul reggente Martina

Governo - il Quirinale non vuole il voto. E la Lega guarda a Renzi : “Esecutivo per modificare legge elettorale? Si può fare” : Il Quirinale non vuole il voto subito. E Sergio Mattarella non sembra neanche convinto della proposta di Matteo Renzi. Che invece adesso potrebbe cominciare a piacere alla Lega. L’ex segretario del Pd aveva bruciato la direzione del suo partito, comparendo sulla poltrona di Fabio Fazio per chiudere a ogni possibile intesa con il Movimento 5 stelle. E soprattutto per lanciare la proposta di un Governo di scopo con un duplice obiettivo: fare ...

Renzi da Fazio ha esposto la sua strategia. Vuole rottamare l’Italia : Collocabile tra gli estremi rappresentati dal Ritorno a casa Gori e quello dei morti viventi, tra il dialettale e l’orrido, la molto annunciata e non particolarmente attesa rentrée di Matteo Renzi, – ospite del talk show liofilizzato di Fabio Fazio – induceva nello spettatore una qualche punta di tristezza. Un po’ come l’ennesima partita d’addio del celebre calciatore, in cui l’appannamento degli scatti e la silhouette appesantita ...

Renzi Jr vuole fare il calciatore. Il figlio dell'ex premier al provino per il Genoa. "È un lottatore generoso" : Il primogenito di Renzi vuole fare il calciatore e potrebbe giocare in una squadra di serie A. Classe 2001, capelli biondi, tratti simili a quelli di papà Matteo, il 17enne Francesco ha sostenuto un provino per il Genoa. Al momento il ragazzo gioca con la maglia dell'Affrico, società dilettantistica di Firenze, ma per due giorni si è allenato a Voltri, con gli Allievi Nazionali del mister Luca Chiappino, sotto gli occhi del ...

Fico oggi rivede M5s-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i Renziani frenano : Fico oggi rivede M5s-Pd, poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a “vedere” le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la “base” manifesta più di una perplessità. […]

Renzi - Salvini e M5S : chi vuole mettere le mani sui servizi segreti : C'è Matteo Renzi, che - come racconta un suo fedelissimo - "vuole stare all'opposizione anche per prendersi la guida del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in modo da capire se la vicenda Consip nasconda una macchinazione contro di lui organizzata da pezzi dei servizi segreti".Leggi qui l'articolo integrale pubblicato su L'Espresso.

