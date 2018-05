Pd | pressing renziani per congresso | sferzata Veltroni ‘non rompere tutto’ Adnkronos 2

Pd : pressing renziani per congresso - sferzata Veltroni ‘non rompere tutto’/Adnkronos : Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Guardo quello che sta accadendo e vedo questa singolare contraddizione: mi pare ci sia uno spazio come non c’è mai stato da tanti anni a questa parte e mi pare che a questo spazio non corrisponda un’intelligenza, la saggezza, lo spirito unitario, la coscienza della grandezza della missione”. Walter Veltroni usa toni drammatici per difendere il ‘suo’ Pd in un momento delicato ...