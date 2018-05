Pd : Martina - noi opposizione ma non con Berlusconi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – All’opposizione con Forza Italia? “Noi stiamo dall’altra parte. Berlusconi sta nel centrodestra”. Lo ha detto Maurizio Martina a Di Martedì su La7. L'articolo Pd: Martina, noi opposizione ma non con Berlusconi sembra essere il primo su Meteo Web.

Trattativa Lega-M5s - Martina 'Noi alternativa a deriva populista'. Cuperlo 'Chi auspicava questo esito si faccia domande' : ROMA - 'Non vedo l'ora che giuri un governo Di Maio-Salvini. In questa legislatura staremo all'opposizione'. Era il 30 marzo quando il renziano Andrea Marcucci , neo capogruppo Pd al Senato, chiarì la ...

Governo - Martina : 'Noi pronti a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità' : Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina rientrando nella sede di Largo del Nazareno dopo il terzo giro di consultazioni al...

Governo - il segretario del Pd Martina : “Se Di Maio ha offerto passo indietro anche a noi? No - mai arrivati a discutere di persone” : “Di Maio aveva offerto passo indietro anche a noi? No, mai arrivati a discutere di persone”. Così, dopo l’offerta del capo politico M5s alla Lega, ha replicato il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, entrando alla sede nazionale dem del Nazareno a Roma per il vertice ristretto del partito, prima delle nuove consultazioni dal capo dello Stato Mattarella L'articolo Governo, il segretario del Pd Martina: “Se Di Maio ha ...

Il regalo di Martina alla Bayern - neonicotinoidi a tappeto nel Salento : ... è buon senso sociale che dovrebbe avere ogni sincero democratico, se le sue idee non fossero state oscurate dal senso comune che oggi giustifica qualsiasi decisione in nome di una scienza che ...

Direzione Pd. Martina : 'Per noi il tema non è mai stato votare Salvini o Di Maio premier' : 'Per noi tema il tema non è sostenere Di Maio o Salvini premier o sostenere un qualsivoglia percorso con Berlusconi Salvini e Meloni come soci di...

Pd : Emiliano - Martina ha preso atto veto Renzi su M5S - ma noi insistiamo : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – “Stasera alterniamo momenti in cui sembriamo Willy il coyote che insiste con le sue strategie perdenti a momenti di approfondimento politico che mi rincuorano” . Lo ha detto Michele Emiliano alla Direzione Pd. “Penso che Martina abbia preso atto del veto di Renzi a proseguire col Movimento 5 Stelle ma io non mi rassegno a non parlare degli argomenti che sarebbero stati oggetto del confronto. ...

Direzione Pd - prove di tregua. Martina 'No a governi con centrodestra e M5S. Basta odi feroci tra noi' : ROMA - Chiusura verso il M5s e il centrodestra, stop agli odi all'interno del Pd e un rischio non più velato di ritorno alle urne. L'intervento del segretario reggente Maurizio Martina ruota attorno a ...

Noi - io : i due Pd di Martina e Renzi : ... che diventa rapidamente piattaforma politica, strategia di comunicazione, idea stessa della politica. Martina ragiona dentro un quadro classico, direi novecentesco, nel quale il partito è il luogo ...

Direzione Pd - Martina chiede la fiducia. "Rischio voto - stop attacchi tra noi" : La riunione si chiuderà con un voto per confermare il reggente. Scintille Calenda-Fassina Di Maio contro tutti: "Al voto, no ammucchiate" Direzione Pd, i renziani: "Niente conte". Ma su un sito i nomi ...

Direzione Pd - Martina : con M5s capitolo chiuso. Ora rischio urne. Basta odio tra di noi : Di due cose Martina si dice sicuro: il confronto con M5s è capitolo chiuso , "era una sfida politica, non una rinuncia", e mai soci Salvini, Meloni e Berlusconi Ora, dice Martina, occorre supportare ...

Pd - direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd - direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Martina (Pd) : «Se intesa con il M5S consulteremo la base». E Salvini : «Noi pronti a scendere in piazza» : Parla il segretario reggente dem: «Sono orgoglioso del lavoro fatto dai governi dem di questi anni che hanno portato l'Italia fuori da una grande crisi». Intanto domenica il Friuli Venezia Giulia va al voto per le Regionali