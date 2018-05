Pd a congresso

Matteo Renzi vuole il congresso subito : è di nuovo scontro nel Pd : Che il Pd vada a congresso per eleggere il nuovo segretario è deciso. Se farlo subito o nel 2019 e a chi far 'reggere' intanto il partito, è al centro di un nuovo braccio di ferro. Che, salvo mediazioni, porterà alla conta nell'Assemblea nazionale di sabato 19 maggio.Matteo Renzi si è convinto, spiegano i parlamentari a lui vicini, che non si possa attendere oltre e si debba convocare subito il congresso: le primarie ...

congresso Pd - Martina : si decide sabato : 9.37 "sabato l'assemblea deve decidere se fare il Congresso subito o meno". Così il segretario reggente Pd, Martina, a Rtl. "Non credo che Renzi stia organizzando un soggetto politico fuori dal Pd. Anche lui lo ha smentito",ha detto. "Sono diffidente sull'accordo Di MaioSalvini e preoccupato per le scelte che possono essere prese",ha affermato Martina. "Capiremo oggi se Di Maio e Salvini sono in grado di fare una proposta e il tipo di ...

UIL RUA - conclusi i lavori del 2° congresso Nazionale : Sonia Ostrica confermata segretaria generale : Si sono conclusi a Chianciano Terme i lavori del 2° Congresso della UIL RUA. L’Assemblea congressuale ha confermato la segretaria generale Sonia Ostrica e eletto la nuova segreteria Nazionale che è composta insieme alla segretaria da Claudio Amicucci, Attilio Bombardieri, Marcello Iacovelli, Americo Maresci, Roberto Papi e Francesco Posca; Marco Di Luigi sarà, invece il nuovo tesoriere. “Alla politica manca da troppo tempo un punto di ...

Salute : al via il congresso dei dirigenti ospedalieri : Le condizioni di Salute degli italiani, sempre piu’ anziani e malati cronici. La nuova figura dell’Hospitalist, medico internista con competenze cliniche e relazionali necessarie per seguire pazienti affetti da piu’ patologie. E la terza campagna per la sicurezza dei pazienti promossa dall’Organizzazione mondiale della sanita’. Sono solo alcuni dei temi al centro del 23/o congresso di Fadoi – Federazione ...

Domani e dopodomani il congresso di chiusura del Lions Club ad Arenzano : Arenzano. Si svolgerà ad Arenzano Domani e dopoDomani il 23esimo congresso di chiusura del Lions Club International , distretto 108 Ia3, , e per l'occasione il paese rivierasco si trasformerà in un ...

Savona - VII congresso regionale di Arci : ... inaugurato nel 2013 grazie ad un importante progetto di recupero di un'area industriale dismessa e reso possibile attraverso una stretta sinergia tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dell'...

congresso sulla cardiologia a Catania : In programma a Catania il 10 e 11 maggio una due giorni dedicata alla cardiologia preventiva e riabilitativa con un parterre di relatori prestigiosi

Il Pd osserva e tira un sorriso di sollievo : il voto s'allontana. Ora congresso : Unica forza favorevole al governo neutrale voluto da Mattarella rilancia opposizione dura e pura. Guerini attacca: 'Salvini e Di Maio hanno perso tempo con il solo scopo di fare il pieno di poltrone' -...

Governo : opposizione a destre e congresso - Pd si prepara/Adnkronos : Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Voto a luglio, forse, scampato. Il Pd segue la trattativa in extremis centrodestra-M5S, si prepara all’opposizione del “Governo delle destre” e alla battaglia interna su chi guiderà il partito. “Se salta il voto anticipato, avremo tempi più lunghi davanti ed è plausibile che l’assemblea del 19 maggio indica il congresso”, dice un big renziano. E chi sarà a guidare il Pd nella ...

Sindacato : Uiltec - a Napoli al via II congresso nazionale : ... è consapevole - sottolinea una nota - 'che deve adoperarsi per far valere il valore centrale del lavoro, per risollevare stabilmente le sorti dell'economia, per incalzare le modalità fin troppo ...

congresso - segretario - liste in caso di elezioni : tutti i rebus del Partito Democratico : Il candidato del Pd e del centrosinistra alle elezioni, se saranno a breve, sarà "tendenzialmente" Paolo Gentiloni. Lo ha detto Matteo Renzi a DiMartedì su La7, aggiungendo che non correrà alle...

"Non mi candido al congresso". Boschi torna in tv e difende la linea del 'Giglio magico' a partire dalle nuove liste elettorali : "Il tema delle liste c'è, non so cosa si deciderà, perché le vota la Direzione. Io direi che se andassimo davvero al voto a luglio sarebbe ragionevole confermare le liste delle ultime elezioni. Ma deciderà la Direzione". Lo ha affermato la deputata del Pd e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo uscente Maria Elena Boschi, a 'Porta a porta', durante la registrazione della puntata che andrà in ...

Pd - convocata assemblea il 19 maggio : nuovo segretario o congresso : Il presidente del Pd Matteo Orfini ha convocato, a quanto si apprende, l'assemblea nazionale del Pd per sabato 19 maggio alle 10.30, all'hotel Ergife di Roma. La convocazione sta giungendo in questi ...