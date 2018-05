PC gaming | configurazioni e guida all’acquisto

chimerarevo

(Di martedì 15 maggio 2018) In questavi aiuteremo a scegliere i vari componenti per realizzare un PCa seconda della vostra disponibilità economica. Vi mostreremo come assemblare un pc da gioco suddividendo le variein fasce di prezzo. Più precisamente tratteremo 3 fasce: quella economica, quella media e quella alta. Per ogni sezione vi indicheremo e vi consiglieremo i migliori componenti per assemblare un PC di tutto rispetto ma, capite bene, che più il prezzo di alza e maggiori saranno le prestazioni garantite. Partiremo da una fascia economica da 600€ circa. Si prosegue poi con 200€ in più, con una fascia media da circa 800€. Infine troviamo una fascia alta da circa 1000€ in su. Abbiamo realizzato anche una configurazione da 400 euro e una configurazione da 500 euro, nel caso in cui si volesse spendere ancora di meno. Se siete invece interessati ad un portatile daallora vi ...