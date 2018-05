' Parts of life' | arriva il nuovo disco del re della techno | Paul Kalkbrenner

Paul Kalkbrenner - in arrivo il nuovo album “Parts of Life” : Paul Kalkbrenner ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album, l’ottavo della sua carriera. Si intitola “Parts of Life” e sarà disponibile da venerdì 18 maggio. via GIPHY “Parts of Life” segue la trilogia di “Back To The Future” ed è già considerato il lavoro più personale di Paul Kalkbrenner, quello che rivela maggiormente la sua essenza come artista. La copertina del disco è un dipinto dello zio del celebre dj e ...