Parisi | Zingaretti in difficoltà | svolta o voto

Parisi : “Zingaretti non ha la maggioranza” : Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulle consultazioni di Zingaretti per trovare una maggioranza in Regione Lazio. “L’agenda di lavoro presentata da Zingaretti è incompleta e ripercorre esattamente il programma elettorale del centrosinistra ...