meteoweb.eu

: Papaya: tutte le proprietà del frutto dell’eterna giovinezza - Barcellonameteo : Papaya: tutte le proprietà del frutto dell’eterna giovinezza -

(Di martedì 15 maggio 2018) Definito “il” dal navigatore Vasco de Gama o “degli angeli”, laè ildella Carica, apparte nente alla famiglia delle Caricacee. Origin ario dell’America Centrale e Meridionale, contiene papaina che combatte flatulenze, dolori di stomaco, acidosi ma soprattutto le difficoltà digestive, regolarizzando la funzionalità intestinale ed il rinnovamento cellulare. Vitaminico, vasoprotettore, elasticizzante, antiossidante, è unprezio so per la cicatrizzazione delle ferite e per la vista, evitando cataratta e degenerazione maculare legata all’età.La, grazie al suo contenuto di fibre, combatte la stitichezza, oltre a prevenire influenze e raffreddori, rafforzando il sistema immunitario. Ma non è tutto: è antirughe, dimagrante , contrasta la caduta dei capelli, conferendo alla chioma una meravigliosa brillantezza. Come gustare ...