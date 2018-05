Palumbo PD | Via al programma ‘Social Houstin’

romadailynews

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma – Marco, Consigliere del Pd capitolino, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Esprimiamo soddisfazione nell’apprendere che ildi Social housing, voluto fortemente dalla precedente amministrazione di centrosinistra ed in particolare dall’ex assessore Daniele Ozzimo, ha trovato finalmente il suo epilogo. La sindaca Raggi ha sposato il progetto della precedente compagine politica. E come ha fatto per l’apertura della stazione San Giovanni della metro C dimentica i precedenti e si intesta meriti di cui non ha l’esclusiva”. “Il percorso ovviamente e’ stato lungo e tortuoso. E che come spesso accade inizia con una amministrazione e si chiude con il taglio del nastro di un Sindaco di un altro schieramento politico. Per il nostro modo di vedere quando un progetto migliora la qualità della vita, non e’ rilevante ...