Pallavolo – Nazionale Maschile | i 21 atleti per la Volleyball Nations League

Pallavolo - Tre test match per la Nazionale femminile contro il Giappone : Il primo test match si disputerà lunedì 7 maggio alle 20 al PalaYamamay di Busto Arsizio , viale Gabardi, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo .

È morto Paulo Roberto De Freitas, detto Bebeto, l'allenatore brasiliano della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998. Aveva 68 anni e sembra che sia morto per un infarto. Bebeto aveva iniziato ad allenare dopo una