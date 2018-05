Palestinesi uccisi a Gaza Cosa succede con Israele

gqitalia

(Di martedì 15 maggio 2018) È di 60 morti e oltre 2000 feriti l’ultimo bilancio degli scontri tra manifestantie forze di sicurezza israeliane lungo la Striscia die in Cisgiordania. La protesta è divampata ieri nel giorno dell’inaugurazione dell’ambasciata americana a Gerusalemme quale “capitale d’”. Il premier israeliano Netanyahu ha detto che le forze di sicurezza hanno agito in autodifesa a protezione dei confini dicontro Hamas in quanto responsabile di avere mobilitato in 13 diversi punti della barriera una massa di persone con intenti aggressivi spiegando: “Tutti i paesi hanno il dovere di difendere i propri confini”. Dal canto suo, l’Autorità nazionale palestinese, per bocca del suo presidente Abu Mazen, ha denunciato il “massacro” e le “oltraggiose violazioni dei diritti umani”. Gli occhi del mondo ...