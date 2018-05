Opposizione agli atti esecutivi e vizio del pignoramento

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’ Opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , e il deputato Pd, Ettore Rosato . Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal leghismo di Claudio Amendola all’Opposizione forzata del Pd : E’ vero che Claudio Amendola, attore da sempre di sinistra, si è iscritto alla Lega di Matteo Salvini? In secondo luogo, è vero che Silvio Berlusconi è ormai riabilitato e può scorrazzare liberamente nel campo politico come se non fosse stato condannato in via definitiva per frode fiscale? Infine, è vero che il Pd non può far altro che stare all’opposizione perché così vogliono i suoi elettori? Questa settimana Marco Travaglio smonta ...