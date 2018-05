huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Onoreremo i martiri resistendo fino alla liberazione della Palestina'. Intervista a Mahmoud al-Zahar (Hamas) https://t… - 000120o : RT @HuffPostItalia: 'Onoreremo i martiri resistendo fino alla liberazione della Palestina'. Intervista a Mahmoud al-Zahar (Hamas) https://t… - Florofilla : RT @HuffPostItalia: 'Onoreremo i martiri resistendo fino alla liberazione della Palestina'. Intervista a Mahmoud al-Zahar (Hamas) https://t… - HuffPostItalia : 'Onoreremo i martiri resistendo fino alla liberazione della Palestina'. Intervista a Mahmoud al-Zahar (Hamas) -

(Di martedì 15 maggio 2018) Il suo nome incute rispetto e paura a Gaza. Da anni è nel libro nero d'Israele che ha tentato più volte di ucciderlo con operazioni mirate: in due occasioni – nel settembre 2003 e nel gennaio 2008 - gli F16 con la stella di David hanno bombardato la sua abitazione a Gaza: ambedue le volte si è salvato, restando ferito, ma a morire sono stati due dei suoi figli. Cofondatore di Hamas, ministro degli Esteri nel governo islamico nella Striscia, Mahmoud al-Zahar, 73 anni, è tra i leaderprotesta che, con la repressione di Israele, sta insanguinando Gaza. "L'unico modo per onorare gli 'shaid' (i, ndr) caduti per mano del nemico sionista è proseguire la lottaa quando lanon sarà liberata" dice al-Zahar in questa intervista esclusiva concessa all'Huffpost.Nell'orizzonte di Hamas non esiste la pace con Israele, ma ...