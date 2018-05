OnePlus 6 sarà ufficialmente in vendita su Amazon it dal 22 maggio

Come sarà OnePlus 6 - rumors - anticipazioni e possibile prezzo : Il 2018 sarà l’anno più difficile per OnePlus. Dopo aver segnato risultati eccellenti lo scorso anno (con ricavi raddoppiati a 1,4 miliardi di euro), l’azienda cinese non ha più l’effetto sorpresa e deve dimostrare di aver saputo compiere quel passo in avanti, per riuscire a guadagnare terreno rispetto ai big della telefonia. Tutti gli sforzi sono concentrati quindi su OnePlus 6, il nuovo smartphone top di gamma che la ...

Ecco come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition - in arrivo il 17 maggio : Scopriamo come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition, che sarà presentato il 17 maggio in India e che potrebbe essere destinato esclusivamente a quel mercato. L'articolo Ecco come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition, in arrivo il 17 maggio proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 sarà presentato il 16 maggio a Londra : ecco come partecipare all’evento : OnePlus annuncia la data in cui verrà presentato, nel corso dell'evento "The Speed You Need", il nuovo flagship OnePlus 6, con un evento che potrà essere seguito dal vivo da 1.000 persone. L'articolo OnePlus 6 sarà presentato il 16 maggio a Londra: ecco come partecipare all’evento proviene da TuttoAndroid.

I media indiani non hanno dubbi : il 18 maggio sarà il giorno di OnePlus 6 : In India lo dicono con convinzione: il debutto di OnePlus 6 sul mercato locale avverrà il 18 maggio. Ci sarebbe un mese tra noi e l'attesissimo smartphone L'articolo I media indiani non hanno dubbi: il 18 maggio sarà il giorno di OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

La partnership Marvel-OnePlus è ufficiale - ci sarà un OnePlus 6 a tema Avengers : Agli inizi del mese OnePlus India aveva pubblicato per sbaglio un teaser riguardante una prossima partnership con Marvel Studios, suggerendo che probabilmente avremmo visto un OnePlus 6 a tema Avengers. Ebbene adesso è ufficiale e probabilmente sarà un'esclusiva del mercato indiano. L'articolo La partnership Marvel-OnePlus è ufficiale, ci sarà un OnePlus 6 a tema Avengers proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 sarà il primo smartphone OnePlus a essere resistente all’acqua : OnePlus 6 sarà il primo smartphone del produttore cinese ad essere resistente all'acqua, anche se il teaser pubblicato su Twitter non specifica quale sarà la certificazione IP. L'articolo OnePlus 6 sarà il primo smartphone OnePlus a essere resistente all’acqua proviene da TuttoAndroid.

Sarà questo l’aspetto di OnePlus 6? Ecco alcuni render davvero realistici : Arriva dal canale YouTube ScienceAndKnowledge un nuovo render di OnePlus 6, basato sui rumor circolati nelle ultime settimane e, ovviamente, anche su OPPO R15 dal quale dovrebbe ereditare gran parte del design. L'articolo Sarà questo l’aspetto di OnePlus 6? Ecco alcuni render davvero realistici proviene da TuttoAndroid.