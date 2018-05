Omicidio | il delitto dello scrittore Massimo Carlotto

Omicidio Aldo Moro - 40 anni tra Br e misteri/ Gentiloni "delitto pesa su coscienza Italia" : discorso del '68 : Omicidio Aldo Moro, 40 anni fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, 'suo delitto pesa sulla coscienza Italia'.

Omicidio Aldo Moro - 40 anni tra Br e misteri/ Gentiloni “delitto pesa su coscienza Italia” : discorso del ’68 : Omicidio Aldo Moro, 40 anni fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, "suo delitto pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:04:00 GMT)

Tutta la verità sul delitto di Avetrana - l'Omicidio della piccola Sara Scazzi in prima serata su Nove - : Sull’omicidio della piccola Sarah Scazzi è stato detto e scritto di tutto, ma nonostante Sabrina Misseri e Cosima Serrano siano state definitivamente condannate all’ergastolo, sul delitto di Avetrana restano ancora molte zone d’ombra. Dubbi che «Tutta la verità», il programma che ricostruisce alcuni dei più controversi e clamorosi fatti di cronaca del nostro Paese proverà a chiarire attraverso nuove testimonianze, filmati inediti, audio ...

”Uccidere? Un gioco da bambini”. Omicidio Pamela Mastropietro - l’intercettazione choc. Il procuratore rende pubblica la frase e la ricostruzione da brividi del delitto : chi finisce nei guai : Non sono chiuse le indagini sull’Omicidio di Pamela Matropietro, la giovane romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata. Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha reso noto uno stralcio delle intercettazioni che sono state fatte in questo periodo e che potrebbero essere un punto cardine dell’indagine. ”Questa è una cosa da bambini, abbiamo già fatto cose terribili. Oseghale avrebbe dovuto far sparire il cadavere ...

Omicidio Lidia Macchi - ergastolo per Stefano Binda : la sentenza 31 anni dopo il delitto : I giudici della Corte d’Assise di Varese hanno condannato all’ergastolo il 50enne Stefano Binda per l'Omicidio di Lidia Macchi, la studentessa varesina massacrata con 29 coltellate la sera del 5...

Delitto Emanuele Morganti - concorso in Omicidio per gli indagati : Delitto Emanuele Morganti, ultime notizie – Cambia l’accusa ai danni dei quattro buttafuori accusati dell’omicidio di Alatri. Il pm ha infatti deciso di trasformare l’ipotesi di reato in concorso in omicidio, dopo le accuse iniziali di rissa e concorso esterno. Secondo la Procura, i quattro potrebbero essere infatti responsabili del Delitto di Emanuele Morganti. Continuano intanto le indagini della Procura di Frosinone, ...

Alessandro Neri/ Omicidio Pescara : ombra depistaggio dietro al delitto? Tutte le piste (Quarto grado) : A Quarto Grado tutti gli aggiornamenti sull'Omicidio di Alessandro Neri, scomparso lo scorso 5 marzo e ritrovato senza vita, tre giorni dopo, vicino al torrente Vallelunga.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Ne Le regole del delitto perfetto 4 su Fox nuovi dettagli su un Omicidio del passato : trame 20 e 27 marzo : È tempo di un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: dopo la ripresa della programmazione la scorsa settimana, in seguito alla pausa invernale tra la prima e la seconda metà della quarta stagione, anche questo martedì 20 marzo sarà all'insegna dei misteri e degli intrighi di Annalise Keating e dei suoi studenti. Ad andare in onda questa sera sarà il decimo dei quindici episodi della quarta stagione, il cui titolo è "Quello ...

Il delitto di Siracusa - il procuratore : "Omicidio dovuto ai fantasmi della gelosia" : Il ragazzo ha ammesso di aver accoltellato la compagna e di essersi sbarazzato del cadavere in contrada Stallaini. I pm: "Non c'è stata premeditazione"

Delitto di Avetrana - Cosima e Sabrina in tv da Leosini - video I volti e le tappe dell’Omicidio : Il verdetto della Cassazione arriva a sei anni e mezzo dall’assassinio della 15enne — oggetto della puntata di Storie Maledette di Franca Leosini. Confermato l’ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia della vittima, e gli 8 anni di reclusione per lo «zio Michele» ritenuto responsabile di soppressione di cadavere

Delitto di Avetrana - Cosima e Sabrina in tv dalla Leosini I volti e le tappe dell’Omicidio : Il verdetto della Cassazione arriva a sei anni e mezzo dall’assassinio della 15enne — oggetto della puntata di Storie Maledette di Franca Leosini. Confermato l’ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia della vittima, e gli 8 anni di reclusione per lo «zio Michele» ritenuto responsabile di soppressione di cadavere