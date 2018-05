Office fitness | 5 esercizi da fare in ufficio

vanityfair

: Offerte Lavoro RECEPTIONIST PER PALESTRA: RECEPTIONIST PER PALESTRA Per ampliamento organico palestra di nuova aper… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro RECEPTIONIST PER PALESTRA: RECEPTIONIST PER PALESTRA Per ampliamento organico palestra di nuova aper… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Passi molte ore alla scrivania e ti ritrovi con spalle, collo e schiena doloranti? Sei in buona compagnia: ben otto persone su 10 soffrono di dolori dovuti a posture sbagliate ed eccessiva sedentarietà in. Lo rivela uno studio condotto da Loudhouse presentato durante il convegno “Salute in” al Ministero della Salute. Trascorrere molte ore alla scrivania è dannoso per la salute delle articolazioni. «La sedentarietà- spiega il dottor Gianni Nucci, medico chirurgo specialista in ortopedia e posturologia al Santa Rita Hospital di Montecatini Terme – è il nemico subdolo e silenzioso del nostro corpo. Può portare a riduzione del tono muscolare e della tenuta e del nutrimento delle articolazioni, nonché a un sovraccarico delle strutture che ci fanno stare seduti come i muscoli della postura, i legamenti e le stesse articolazioni. Questo può determinare dolori e ...