Nuovo trailer e uscita Kingdom Hearts 3 saranno svelati il 18 maggio?

Il Nuovo trailer di The Crew 2 presenta la Mercedes-Benz X-Class : PlayStation ha condiviso un nuovo trailer per il prossimo gioco di corse The Crew 2, annunciato qualche tempo fa insieme all'edizione speciale Motor Edition. Il nuovo video ci permette di scoprire un altro veicolo che sarà disponibile per i giocatori. Il trailer fa parte della Ubisoft's Motorsports Vehicle Series e presenta la Mercedes-Benz X-Class. Mentre altri filmati per altri veicoli hanno avuto luogo in un contesto più urbano, questo mostra ...

The Predator - primo Teaser Trailer italiano del Nuovo capitolo : Indietro 12 maggio 2018 2018-05-12T13:53:56+00:00 ROMA – Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città.Si amplia il franchise di Predator con il nuovo capitolo diretto da Shane Black “The Predator”.Soldato nel film originale del 1987, questa volta Black siede al timone della regia.La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche […] L'articolo The Predator, primo Teaser Trailer italiano ...

La-Mulana 2 : il Nuovo trailer rivela la finestra di lancio : La-Mulana 2 è quasi giunto alla fine del suo percorso. Come riporta Rockpapershotgun, quasi quattro anni e mezzo dopo la campagna di successo su Kickstarter, il sequel del puzzle-platformer/metroidvania dello studio giapponese Nigoro è oggi entrato ufficialmente nelle fasi finali di sviluppo.Insieme ad un nuovo trailer arriva anche l'annuncio, potremo mettere le mani su La-Mulana 2 quest'estate.Per chi non avesse mai avuto modo di conoscere ...

Dillon's Dead-Heat Breakers : pubblicato un Nuovo trailer per il titolo 3DS : Dillon's Dead-Heat Breakers si mostra al pubblico con un nuovo intro trailer, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere, in Dillon's Dead-Heat Breakers dovremo dare la caccia ai mostri nemici per difendere i villaggi di frontiera. L'azione si fonde con il genere tower defense in questo interessante titolo realizzato per la famiglia 3DS.Questa volta Dillon, il lampo rosso, farà squadra con il nostro Mii in versione animale. Dovremo ...

The Predator - ecco il teaser trailer del Nuovo film della saga : Ritorna la razza di alieni dalla visione termica che ha caratterizzato una delle saghe fantascientifiche più truculente della fine degli anni Ottanta: The Predator, infatti, è una nuova pellicola destinata a continuare le vicende di un gruppo di esseri umani in lotta contro una violenta specie extraterrestre. In queste ore è stato diffuso un primo teaser trailer che anticipa i tratti essenziali della trama. Secondo la sinossi ufficiale, infatti, ...

Il Nuovo trailer di Overkill's The Walking Dead si concentra su Grant : Overkill's The Walking Dead ha ricevuto un nuovo trailer dedicato ai personaggi, questa volta focalizzato sul terzo personaggio giocabile nel gioco dopo Aidan e Maya. Grant è significativamente più vecchio di entrambi ed è alla ricerca di suo nipote:Come segnala Gamingbolt, lo sparatutto co-op ha quattro personaggi giocabili e si svolge nello stesso universo della pluripremiata graphic novel di Robert Kirkman. I personaggi, dotati di specifiche ...

Days Gone sarà la cover story di giugno di Game Informer : ecco un Nuovo trailer con sequenze di gameplay inedite : Maggio è stato un mese davvero importante per la rivista statunitense Game Informer, che si è assicurata il coverage esclusivo per uno dei titoli PS4 più attesi dell'anno, Marvel's Spider-Man. Non volendo essere da meno, il mese di giugno si preannuncia ancora più esplosivo dato che la cover story del nuovo numero della rivista sarà dedicata a nientepopodimeno che Days Gone, che i redattori di Game Informer hanno potuto provare approfonditamente ...

Un Nuovo trailer per Harvest Moon : Light of Hope Special Edition : Quando è stata annunciata l'edizione Speciale di Harvest Moon: Light of Hope per PlayStation 4 e Nintendo Switch, sapevamo che sarebbe arrivata a maggio, ma non sapevamo quale giorno specifico. Ora, Natsume ha confermato che il gioco sarà lanciato il 29 maggio 2018. Per l'occasione è stato condiviso un nuovo trailer, riportato da Dualshockers, che mostra del gameplay tratto dalla versione per PlayStation 4:Che ne dite?Read more…

VAMPYR : Nuovo Gameplay Trailer sul vampiro : VAMPYR, l’imminente action-RPG sviluppato da DONTNOD Entertainment, segue le vicende del torturato protagonista Dr. Jonathan Reid e la crescita dei suoi poteri attraverso feroci sequenze di combattimenti, mostrate nel Nuovo Gameplay Trailer “Becoming a Monster”. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord VAMPYR si mostra in un Nuovo Gameplay Trailer Sarà proprio ...

Il Nuovo trailer di Vampyr presenta i terrificanti poteri del protagonista : DONTNOD ha pubblicato oggi un corposo trailer di gameplay inedito per Vampyr, l'action-RPG sviluppato dallo studio parigino in uscita il prossimo 5 giugno per PS4, Xbox One e PC. Come riporta VG24/7, il nuovo video si concentra sui letali poteri del protagonista Jonathan E. Reid, che per diventare sempre più potente dovrà compiere la difficile scelta di massacrare gli abitanti innocenti di Londra.Ogni omicidio ci farà diventare più forti ma ...

Little Nightmares Complete Edition per Switch si mostra in un Nuovo trailer : Anche i possessori di Nintendo Switch potranno presto scoprire il misterioso universo di Six, poiché dal 24 maggio 2018 in Italia, Little Nightmares Complete Edition sarà disponibile per la console Nintendo (dal 18 maggio in digitale su Nintendo e-Shop). Il gioco è stato perfettamente adattato per Nintendo Switch con una risoluzione di 720p (upscalata) e 30 FPS per la modalità portatile e 720p (nativi) e 30 FPS per la modalità TV. Preparati a ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : il DLC La Desolazione di Mordor si mostra nel Nuovo trailer : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha presentato il nuovo filmato dell'espansione della storia La Desolazione di Mordor, il nuovo contenuto scaricabile (DLC) in arrivo l'8 maggio per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Il nuovo filmato punta i riflettori su Baranor, Capitano di Minas Ithil, fuggito dalla città ormai caduta, che si riunisce al fratello perduto, Serka. I due guerrieri dovranno ingaggiare un esercito di mercenari per ...

Donkey Kong Country Tropical Freeze : è Cranky Kong il protagonista del Nuovo trailer : Domani, 4 maggio, è il giorno dell'uscita di Donkey Kong Country Tropical Freeze per Nintendo Switch, il titolo, già recensito sulle nostre pagine, che approdò originariamente su Nintendo Wii U.In vista del lancio del gioco, Nintendo continua a condividere video dedicati ai personaggi di Donkey Kong Country Tropical Freeze e, mentre ieri è stato il turno di Diddy e Dixie Kong, oggi tocca a Cranky Kong mostrarsi nel nuovo trailer.Il personaggio è ...

Lo sparatutto roguelikelike Beacon si mostra in un Nuovo trailer : Beacon è uno sparatutto roguelike in cui un guerriero spaziale schiantatosi sul pianeta raccoglie DNA dai nemici sconfitti per nutrire il clone celato nella sua navicella e generare nuove mutazioni, rivela Rockpapershotgun.Beacon ha lanciato oggi l'Accesso Anticipato per chi ha a cuore la causa del nostro viaggiatore spaziale: questa prima versione del gioco include quattro livelli generati proceduralmente, dozzine di oggetti (ma non tutti ...