Nuovo terremoto nel mondo del calcio | deferiti club | calciatori | allenatori e dirigenti

Terremoto Centro Italia : pronto “Accupoli” - il Nuovo centro polifunzionale di Accumoli : Verrà inaugurato il 27 maggio il nuovo centro polifunzionale di Accumoli (Rieti), uno dei paesi più colpiti dal Terremoto del 2016. La struttura riciclabile e antisismica si chiama “Accupoli“, e sarà il nuovo centro di aggregazione destinato ad ospitare eventi e incontri per la collettività. E’ la prima struttura in Italia realizzata in legno compensato nelle parti portanti. La struttura è stata realizzata grazie ad una gara di ...

TERREMOTO OGGI A FORLI' CESENA/ INGV ultime scosse : Nuovo sisma M 3.6 a Tredozio (3 maggio 2018) : Emilia Romagna, TERREMOTO OGGI a Forlì CESENA: INGV ultime scosse, sisma M 3.3 a Tredozio, non ci sono danni.

Terremoto Centro Italia : domani l’inaugurazione del Nuovo campo sportivo di Amatrice : E’ in programma domani l’inaugurazione del nuovo stadio comunale “Paride Tilesi” di Amatrice, alla presenza del Ministro per lo Sport, del direttore generale della Lega Serie A, del presidente della Lega B, del presidente dell’istituto per il credito sportivo, del sindaco Sergio Pirozzi, e dei principali partner che hanno contribuito al progetto. L’impianto, al Centro delle operazioni di soccorso e di gestione ...

Terremoto oggi in Toscana - scossa M3.6 a Pisa/ Siena-Firenze - INGV : sisma CastelNuovo Val di Cecina - no danni : Terremoto oggi, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte scossa è stata avvertita in mezza Toscana...

CastelNuovo Val di Cecina. Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 : La terra ha tremato stamani in provincia di Pisa. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.16

TERREMOTO OGGI - SCOSSA IN TOSCANA/ CastelNuovo Val di Cecina - Pisa - - M 3.6 : avvertito da Firenze a Siena : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte SCOSSA è stata avvertita in mezza TOSCANA...

TERREMOTO OGGI - SCOSSA IN TOSCANA/ CastelNuovo Val di Cecina (Pisa) - M 3.6 : avvertito da Firenze a Siena : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte SCOSSA è stata avvertita in mezza TOSCANA...

Terremoto - il sindaco di Arquata chiede un Nuovo governo : “Non siete soli” : “Fate quello che vi pare, ma l’importante è che un nuovo governo lo facciate subito perché questo stallo penalizza le zone terremotate”. Lo ha detto il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci durante l’inaugurazione della cittadella delle attivita’ produttive a Pescara Del Tronto, frazione devastata dal sisma del 24 agosto, che sta ricominciando a vivere grazie alle Sae, alla chiesa e al sito della ...

Terremoto in Molise di 4.2 - paura ma nessun danno. Ingv : 'Evento Nuovo e profondo' : Trema il Molise alle 11.48 del 25 aprile. Una violenta scossa di Terremoto è stata registrata su tutta la costa adriatica. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati ...

Marche - la terra continua a tremare : Nuovo terremoto a Muccia : continua a tremare il Centro-Italia. L'ultimo sisma è stato registrato alle 15.24 a Muccia, nella provincia di Macerata. La magnitudo è di 3.4.continua a leggere

Terremoto - l’appello dei sindaci del cratere : “Nuovo governo cambi procedure per la ricostruzione o spariremo” : “Speriamo si formi un nuovo governo il primo possibile e che si rimetta mano alle procedure di ricostruzione perché siamo ancora fermi e le nostre terre si stanno spopolando. Di questo passo non esisteremo più”. È l’appello lanciato dai sindaci di Accumoli, Stefano Petrucci di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci e quello di Rieti, Daniele Sinibaldi, comuni interessati dal Terremoto del 24 agosto del 2016 L'articolo Terremoto, ...

Nuovo terremoto nelle Marche. Scossa 4.7 : La terra è tornata a tremare stamattina all'alba nel maceratese. Epicentro a Muccia. Non ci sono feriti nè danni, ma è tornata l'angoscia nella popolazione che vive nelle casette e che sta cercando ...