Nuovi modi per controllare le Google Pixel Buds mentre Google WiFi controlla tutti i

Crea facilmente Documenti Nuovi di testo o Modifica quelli esistenti : Crea facilmente Documenti nuovi di testo o Modifica quelli esistenti Text Edit Plus è un tool leggero che permette agli utenti di Crea re facilmente Documenti nuovi di testo oppure Modifica re quelli esistenti . L’applicazione è progettata come alternativa a Notepad, offrendo una collezione più ampia di funzioni. Features Aggiunta di data e ora. Codifica e decodifica […]

Novità Rainbow Six Siege al 26 aprile - pronti Nuovi gadget e modifiche agli operatori : Lenta ma inesorabile l'evoluzione che ha coinvolto Rainbow Six Siege dalla sua uscita a oggi: il titolo sviluppato dai ragazzi di Ubisoft non ha infatti ingranato da subito la marcia giusta nei confronti della community, presentandosi sul mercato con numerose falle che necessitavano di essere chiuse per evitare di colare clamorosamente a picco. Una situazione che di certo non ha scoraggiato gli addetti ai lavori e che, a distanza di due anni ...