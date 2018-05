Nuove immagini trapelate rivelano specifiche e feature di Nokia X6 prima del lancio

OnePlus 6 : come ottenere lo sconto di 280€ e Nuove immagini (video) : OnePlus 6 arriverà tra esattamente sei giorni, a Londra la presentazione, poi la messa in vendita e OnePlus ha messo in moto il marketing. Orami sappiamo ogni cosa sul nuovo flagship cinese, manca solo il prezzo a completare il quadro dipinto da Carl Pei e Pete Lau. Oltre ad essere trapelate le immagini CAD originali dello smartphone tramite @onleaks, è anche partita una campagna per i possessori di OnePlus più datati per spingerli al passaggio ...

Nuove presunte immagini reali per HTC U12 Plus trapelano insieme al prezzo a Taiwan : A meno di due settimane dalla probabile presentazione di HTC U12+, trapelano Nuove immagini reali dello smartphone e il possibile prezzo di vendita a Taiwan. L'articolo Nuove presunte immagini reali per HTC U12 Plus trapelano insieme al prezzo a Taiwan proviene da TuttoAndroid.

Rainbow Six Siege Para Bellum - Nuove immagini e video per Alibi e Maestro : Stanno per arrivare nuovi Operatori in Rainbow Six Siege. Possiamo aspettarci nuovi dettagli entro 9 giorni da oggi durante la prossima finale di Pro league. Ubisoft ha messo a disposizione un nuovo trailer che promette bil world premiere di Para Bellum, sì, è questo il nome della Stagione 2 dell'Anno 3. Nuovi Operatori: Alibi e Maestro confermati in Rainbow Six Siege Come le precedenti stagioni di Rainbow Six Siege, Ubisoft ha confermato che ...

Atomic Heart : lo sparatutto ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica torna a mostrarsi in Nuove immagini : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l'annuncio dello sviluppatore Mundfish, che pubblicherà lo sparatutto Atomic Heart su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018.Il gioco lo abbiamo già visto nel suo trailer ufficiale e, come probabilmente saprete, si presenterà ai giocatori come un FPS pieno d'azione e con una storia elettrizzante che vi trasporterà in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.Oggi possiamo tornare a dare una nuova ...

Xiaomi Mi 7 compare in Nuove presunte immagini anche in versione Plus : Il presunto Xiaomi Mi 7, insieme al "fratellone" Mi 7 Plus, è stato nuovamente avvistato in Rete, con immagini che mostrano entrambi i lati dello smartphone. L'articolo Xiaomi Mi 7 compare in nuove presunte immagini anche in versione Plus proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 confermato da Nuove immagini reali : eccolo in mano a Pete Lau : Nelle scorse ore OnePlus 6 è apparso in un'immagine foto dal vivo che ci permette di farci un'idea su quello che sarà il suo design. Guardiamola insieme L'articolo OnePlus 6 confermato da nuove immagini reali: eccolo in mano a Pete Lau proviene da TuttoAndroid.

Nuove splendide immagini per Red Dead Redemption 2 : Recentemente Rockstar Games si sta sbottonando sul suo Red Dead Redemption 2, dopo la pubblicazione del terzo trailer e una prima serie di immagini, in rete sono emerse interessanti informazioni sull'attesissimo titolo.Ora, come riporta Dualshockers, altre Nuove immagini sono state fornite dagli account social media ufficiali di Rockstar Games. In totale, otto nuovi screenshot sono stati svelati, che offrono uno sguardo ad alcuni splendidi ...

Nuove immagini per Red Dead Redemption 2 mostrano anche John Marston : Recentemente Rockstar Games ha pubblicato una serie di Nuove immagini molto significative per il suo prossimo attesissimo titolo, Red Dead Redemption 2. Tutti questi screenshot sono stati pubblicati sugli account social media ufficiali di Rockstar Games: Facebook, Instagram e Twitter. Ognuno dei tre account ha offerto una serie di nuovi screenshot per i fan. In totale le immagini Nuove sono otto e ciascuno degli screen mostra vari frammenti di ...

Lo spietato far west di Red Dead Redemption 2 in Nuove imperdibili immagini : Sono giorni sicuramente molto importanti per tutti coloro che non vedevano l'ora di scoprire nuovi aspetti di Red Dead Redemption 2, attesissimo secondo capitolo (terzo considerando Red Dead Revolver) di una IP che non avrà raggiunto le vette di successo di GTA ma che da molti viene considerata la creatura più riuscita di Rockstar Games.Dopo aver dato un'occhiata al terzo trailer confezionato dalla software house e aver letto i primi imperdibili ...

LG G7 ThinQ si mostra in Nuove presunte immagini reali a poche ore dal debutto : LG G7 ThinQ si mostra in nuove presunte immagini reali a poche ore dalla presentazione ufficiale, che avrà luogo domani a New York. L'articolo LG G7 ThinQ si mostra in nuove presunte immagini reali a poche ore dal debutto proviene da TuttoAndroid.

HTC U12 e U12 Plus : Nuove indiscrezioni sulle feature e immagini dal vivo : HTC U12 Plus è apparso in Rete di un paio di immagini che dovrebbero mostrarci l'aspetto del device e svelarci alcune delle sue presunte caratteristiche L'articolo HTC U12 e U12 Plus: nuove indiscrezioni sulle feature e immagini dal vivo proviene da TuttoAndroid.

ExoMars - nuova orbita e Nuove spettacolari immagini di Marte : Roma, 26 apr. , askanews, Un dettaglio del cratere Korolev, situato nell'emisfero nord del pianeta Marte, in cui sono ben evidenti depositi di ghiaccio, è la prima spettacolare immagine realizzata ...