Nuova struttura per terapie cellulari in Europa grazie a Kite | Società del gruppo Gilead

Una casa (come) Nuova - 10 consigli dell’architetto per rinnovare gli ambienti senza ristrutturare : Può trattarsi di un appartamento in affitto, di una casa di proprietà un po’ datata nel tempo o semplicemente di uno stile che non rispecchia più i propri gusti: ci si trova così a fare i conti con la voglia di cambiare, di regalare agli ambienti domestici una nuova allure, più accattivante o più in linea con le proprie esigenze. E se una ristrutturazione vera e propria spesso può risultare molto onerosa in termini di tempo ma anche di denaro, ...