Nota d' oro | sul palco 27 piccoli cantanti

Ermal Meta e Silvia Nota rgiacomo si sono lasciati/ Video - il messaggio con Fabrizio Moro per l'Eurovision 2018 : Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati : “I dettagli riguardano solo lei e me…”, durante una intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha svelato di essere tornato single.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Proroga supplenze ATA - la Nota Miur : supplenze ATA, comunicato FLC CGIL: “Il Ministero ha emanato oggi, 19 aprile 2018, nota -20117 agli Uffici Scolastici Regionali per autorizzare le proroghe, a seguito della nostra richiesta unitaria di ieri, rivolta all’emanazione della circolare sul prolungamento dei contratti di supplenza del personale ATA fino al 31 agosto.” Proroga supplenze ATA “Nel richiamare le disposizioni vigenti in […] L'articolo Proroga ...

Via Fani - imbrattata la lapide di Aldo Moro; sciopero trasporti - chiuse metro e lunghe code sul Gra; Roma - a Pasqua aumentano preNotazione +... : Condanna unanime del mondo politico. sciopero trasporti, chiuse metro A E C: lunghe code SUL GRA Disagi nei trasporti a Roma per lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa Confail, Orsa e ...