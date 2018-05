Nostro padre escluso dal matrimonio reale per colpa di Meghan La sorellastra

huffingtonpost

(Di martedì 15 maggio 2018) Samantha Grant Markle, 52ennediMarkle, attrice e fidanzata del principe Harry, è tornata all'attacco. Dopo aver scritto un libro dall'eloquente titolo The Diary of Princess Pushy's Sister (Il diario della sorella della principessa arrivista) mirato a rivelare il lato oscuro della bella, la donna sembra non volersi dare per vinta e, dopo la notizia della mancata partecipazione deldella sposa all'imminente royal wedding, è arrivata a dichiarare che dietro l'assenza ci sarebbe un complotto della stessa.Thomas Markle, infatti, avrebbe rinunciato ad accompagnare la figlia all'altare. A pesare, scrive il sito di gossip TMZ, non sarebbero stati i problemi di salute dell'uomo, bensì il non volere imbarazzarea seguito di accordi presi con dei paparazzi per farsi fotografare in pose strategiche. Dietro il servizio ...