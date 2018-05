Non sul tappeto rosso

Mancini Non vola basso : "Vorrei portare l'Italia sul tetto del Mondo. E convoco Balotelli" : Il "Mancio" ambizioso lo è sempre stato, e anche oggi non si è smentito. "Vorrei essere un ct perbene, vorrei portare l'Italia sul tetto del Mondo e d'Europa", come dire vincere Europeo e...

Governo Lega-M5s - Ue in pressing "Non cambi politica sui migranti" "E mantenete la rotta sul deficit" : Bruxelles in pressing sul possibile Governo Lega-M5s: "La politica sui migranti dell'Italia? Meglio non cambi". E sui conti pubblici: "Roma mantenga la rotta sulla riduzione del deficit" Segui su affaritaliani.it

'Mancini nuovo premier' Non si ferma l ironia social sulla formazione del governo Lega-M5s : ROMA - È dalle elezioni del 4 marzo che tutti gli occhi sono puntati sull'Italia. Dapprima con curiosità, poi con una certa preoccupazione. Ma dopo 72 giorni di crisi di governo, è inevitabile anche ...

L'allarme dell'Ue sull'Italia : "Speriamo Non cambi la politica sui migranti. E il debito deve scendere". Salvini : "Inaccettabile interferenza" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

Val d’Aosta - il capolista M5s agli attivisti : “Campagna sull’autonomia Non sull’onestà : ai valdostani Non interessa” : Puntare sull’autonomia e non sull’onestà. È l’input arrivato da Roma agli attivisti valdostani del Movimento 5 Stelle per voce del capolista Luciano Mossa in vista delle prossime elezioni regionali. Un input che, oltre ad aver fatto andare al macero molti manifesti e volantini, ha provocato dissapori. “Dobbiamo puntare tantissimo sull’autonomia e non sull’onestà perché ai cittadini valdostani dell’onestà non interessa poi tanto, perché ...

Mercato Juve - Non solo Emre Can : bianconeri sul centrocampista italiano. L'attaccante verso il ritorno : Ma, a sorpresa, questa mattina il ' Corriere dello Sport' riporta di un interessamento della Juve per Marco Verratti . Il centrocampista della Nazionale italiana e del PSG ha recentemente cambiato il ...

[Il retroscena] Di Maio cambia idea sul professore e il governo Non parte. Salvini si arrabbia e lancia ultimatum : E invece nulla: non poteva diventare premier uno che difende i vitalizi - bandiera del Movimento - in quanto garanti della libertà di fare politica. E poi no, non sarebbe stato possibile spiegare ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi Non è sul mercato. Cancelo e Rafinha? C'è la possibilità di tenerli' : La Champions come obiettivo da centrare, il quarto posto da arpionare all'ultimo respiro con lo scontro diretto contro la Lazio che vale l'Intera stagione. Archiviato il pesantissimo ko arrivato ...

Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella : "Nomi Non ne facciamo" : "Nomi non ne facciamo, su questo io e Matteo Salvini siamo d'accordo". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio al termine dell'incontro avuto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader M5S ha quindi riferito di aver chiesto qualche altro giorno al Capo dello Stato per poter ultimare il contratto di governo. "Con Salvini siamo d'accordo che i nomi pubblicamente non li facciamo e in questo momento abbiamo ...

Governo - Di Maio-Salvini e la trattativa sul presidente del Consiglio. Il M5s : “Non sarà Sapelli”. Resta l’ipotesi Conte : Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il Governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show ...

Governo - M5s-Lega al Colle nel pomerigio/ Consultazioni - no a Sapelli : Salvini - "Premier Non sarà Di Maio" : Governo, ultime notizie live: Consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli premier? "Piena disponibilità. Voglio Siniscalco ministro", ma Di Maio smentisce. Lega-M5s al lavoro sul contratto(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:12:00 GMT)

Carnevali : “sul Sassuolo dette cose Non belle” : “Sentire alcune cose su di noi sicuramente non fa piacere. Non abbiamo nulla nei confronti dell’Inter a cui riconosciamo grandissima professionalità. C’è anche un ottimo rapporto tra le due società, purtroppo però le parole sono venute fuori da altri e sicuramente non hanno fatto bene. Noi sappiamo la nostra professionalità, ma deve essere riconosciuta da parte di tutti”. Lo dice l’ad del Sassuolo, Giovanni ...