Non c’è intesa su premier e contratto | il governo slitta ancora

Il Capitano Maria/ Anticipazioni 14 maggio e diretta : Filippo e Luce nell’Isola che Non c’è : Il Capitano Maria Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce scopre il mondo nascosto degli hacker grazie a Filippo; Maria scopre un segreto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:06:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Brasile : Non c’è Alex Sandro - la stella è Neymar : Ha già le idee chiare Tite, commissario tecnico della nazionale di calcio del Brasile: mentre alcune selezioni stanno annunciando i pre-convocati, per quanto riguarda i verdeoro è già arrivata la lista ufficiale dei 23 calciatori che voleranno ai Mondiali di Russia 2018. Poche sorprese: spicca però l’assenza dell’italiano Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus che nell’ultimo periodo non ha brillato molto sulla fascia ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : GRAZIE ROBERTA VINCI! Piccola gigante con un tennis che Non c’è più : 11 Settembre 2015. E’ giusto partire da quella data per ricordare la carriera di ROBERTA Vinci e non è un giorno casuale, ma è quello della semifinale degli US Open 2015 contro Serena Williams. La pugliese l’ha definita la più bella vittoria della sua carriera, ma quello per noi non è solo un successo tennistico, ma è uno dei momenti più emozionanti per tutto lo sport italiano. Un’impresa che è scritta nella storia, che farà ...

M5s-Lega - Sapelli : “Avranno cambiato idea. Ci tenevo a fare qualcosa - hanno un buon programma. Non c’è flat tax” : “Non sapevo di questa nota del M5s. Vorrà dire che hanno cambiato parere. Ci tenevo a fare qualcosa, perché il loro è un buon programma. Se Siniscalco fosse venuto con me, avremmo fatto un buon lavoro.”. E’ allibito il professor Giulio Sapelli, contattato telefonicamente dalla trasmissione radiofonica Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus), il cui conduttore, Gianluca Fabi, gli comunica in diretta l’ultima ora de ...

Di Maio ha chiesto altro tempo a Mattarella : Non c’è accordo con la Lega : Incredibile! Luigi Di Maio ha chiesto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella altro tempo. Non c’è accordo sul contratto di

“Pretendo la verità”. Uomini e Donne - Maria De Filippi furiosa con il tronista. Le voci su di lui Non sono per niente belle e c’è chi chiede di cacciarlo : Una nuova burrasca è pronta ad abbattersi su Uomini e Donne. Maria De Filippi sarebbe furiosa e non le avrebbe mandate a dire al tronista che, con i suoi atteggiamenti, rischia di gettare discredito sul programma già negli anni scorsi al centro di critiche. A sollevare un polverone è uno dei protagonisti più amati del momento Mariano Catanzaro. La redazione del programma di Maria De Filippi ha ricevuto una segnalazione sul simpatico tronista ...

Corruzione : Procura ha chiesto carcere per Montante ma per gip Non c’è reato mafia : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – La Procura di Caltanissetta aveva chiesto l’arresto per l’imprenditore Antonello Montante contestando anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ma il gip ha negato la richiesta, scegliendo i domiciliari perché, a suo avviso, l’ex Presidente degli industriali ha sì “intrattenuto qualificati rapporti con esponenti di spicco di Cosa nostra”, ma non ci sono elementi ...

Android ed iOS al 99 - 9% e Non c’è un’alternativa emergente : Android ed iOS dominano il mercato dei sistemi operativi mobile e ancora non c’è un’alternativa valida in grado di impensierirli. Posseggono insieme il 99,9% dell’intero mercato e gli altri restano a guardare Android ed iOS detengono il 99,9% di tutto il mercato mondiale quando nel 2011 erano ad appena il 38,4% Era fine 2009, settembre […]

Di Maio ottimista : «Si scrive la storia» Ma sul premier l’accordo Non c’è Video : Il portavoce Rocco Casalino: «Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio». Salta l’intervista da Fazio che commenta. «Evidentemente non tutto era risolto...»

Tavolo M5S-Lega : «Possibile convergenza su premier terzo». Ma il nome ancora Non c’è : Salvini e Di Maio hanno lasciato l’incontro che va avanti tra le rispettive delegazioni per definire il «contratto per il governo del cambiamento». Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al Tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi»...

Non c’è due senza tre per Ariana Grande e Nicki Minaj - il nuovo duetto confermato da un video? : A quanto pare il detto che non c'è due senza tre vale anche per Ariana Grande e Nicki Minaj. La popstar e la rapper potrebbero essere in studio di registrazione insieme per incidere un nuovo duetto dopo i successi dei precedenti. Si tratterebbe della terza collaborazione tra la cantante di Problem e quella di Anaconda, dopo le hit Side To Side e Bang Bang, quest'ultima incisa con la partecipazione di Jesse J. Ad avallare l'ipotesi di un ...

L’illusione che fa girare la testa : la freccia punta sempre nella stessa direzione. Il trucco c’è ma Non si vede : Il matematico Kokichi Sugihara dell’Università di Meiji, in Giappone, ha ideato una freccia che grazie alla sua forma particolare crea un’illusione ottica da far girare la testa. Per quanto ci si forzi di cambiare il verso della freccia questa punta sempre nella stessa direzione. Anche i più scettici alla San Tommaso faranno fatica a credere ai loro occhi. L'articolo L’illusione che fa girare la testa: la freccia punta sempre nella stessa ...

Giro d’Italia 2018 - Non c’è pace per Chris Froome. Altra caduta sul fianco già dolorante - Corsa Rosa da incubo : La prima parte di Giro d’Italia 2018 è stata da incubo per Chris Froome. Che questa Corsa Rosa fosse stregata per il vincitore di quattro Tour de France lo si era capito ancora prima della partenza. Infatti nella ricognizione mattutina della cronometro di Gerusalemme il britannico aveva perso il controllo della ruota anteriore in una curva, scivolando per terra e riportando diverse abrasioni sul fianco destro. Una disattenzione che gli è ...