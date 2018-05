Nina Moric e Luigi Favoloso La modella entra nella Casa | pace o addio definitivo?

Nina Moric E LUIGI FAVOLOSO/ La modella entrerà nella casa per un confronto? (Grande Fratello 2018) : LUIGI FAVOLOSO pensa a NINA MORIC e i rumors raccontano che starebbe riflettendo sull'ipotesi di abbandonare il programma. Ma forse sarà proprio lei a entrare nella casa.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:43:00 GMT)

Fabrizio Corona : "Silvia Provvedi? In debito con lei - Belen gran bene - Nina Moric va rispettata" : Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 16 maggio, la clamorosa intervista con Fabrizio Corona che parla per la prima volta, dopo due anni di silenzio e 16 mesi di detenzione, della sua vicenda giudiziaria e della sua vita sentimentale, ora che è tornato libero. «Silvia (Provvedi, ndr) non mi ha mai abbandonato. Era come se fosse con me in galera. Avevo la cella tappezzata delle nostre foto. Sarò sempre in debito ...

GF 15 : Luigi Favoloso pensa a Nina Moric ma bacia Mariana : Luigi Favoloso bacia a sorpresa Mariana al Grande Fratello. E Nina Moric? Nella casa del Grande Fratello sta succedendo tutto e di più. Protagonista in assoluto continua essere Luigi Favoloso. Il ragazzo ha baciato Mariana Falace. La conferma è arrivata dai diretti interessati dopo uno scontro in giardino. Le versioni sull’accaduto, però, sono molto diverse. Ad anticipare il bacio tra l’ex fidanzato di Nina Moric e Mariana è stata ...

GF - Favoloso verso il ritiro? "Devo chiarire con Nina Moric - aiutatemi" : Sembrava aver reagito con freddezza Luigi Mario Favoloso di fronte alla notizia secondo cui la compagna Nina Moric lo...

Gf - Luigi Favoloso fa un passo indietro con Nina Moric : "Voglio vederla" : Luigi Favoloso sembra essere intenzionato a fare un passo indietro nel suo distacco da con Nina Moric, nonostante il comportamento non troppo lineare nella casa del Gf Nip . Qualche giorno fa, infatti,...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso lascia? "Voglio riconquistare Nina Moric" (VIDEO) : Luigi Favoloso sempre più protagonista del Grande Fratello 15. Il concorrente del reality di Canale 5 ha confessato di voler lasciare il programma per parlare con Nina Moric, la fidanzata che lo ha lasciato pubblicamente - attraverso un post pubblicato su Instagram - dopo che lui si è avvicinato a Patrizia Bonetti (intanto eliminata dal gioco): Penso come se fosse mia, non so se lo è ancora o no. Impazzisco per lei quando la penso ...

Favoloso pensa a Nina Moric : la dichiarazione d’amore al Grande Fratello : Grande Fratello, l’appello di Luigi Favoloso a Nina Moric: il concorrente pentito pensa ancora alla sua fidanzata La storia d’amore tra Luigi Favoloso e Nina Moric continua a tenere attaccati allo schermo gli appassionati di gossip. La showgirl, anche se ha dichiarato di voler chiudere con il concorrente del GF, è diventata il pensiero fisso di […] L'articolo Favoloso pensa a Nina Moric: la dichiarazione d’amore al Grande ...

Nina Moric e il post malinconico su Instagram. I fan : «È per Luigi Favoloso» : A pochi giorni dalla rottura in diretta tv tra Nina Moric e Luigi Favolos o, la modella croata ha condiviso su Instagram un post con una frase malinconica. Frase che secondo alcuni fan sarebbe ...

“Aiutatemi…”. Grande Fratello - Luigi Favoloso crolla. Per Nina Moric. L’appello in confessionale : Luigi Favoloso-Nina Moric: c’è un’evoluzione nella telenovela che caratterizza il Grande Fratello 15 sin dai primi giorni. Breve riassunto: a reality appena cominciato, Luigi si è avvicinato sempre di più a Patrizia Bonetti, altro volto semi noto per via delle relazioni passate con Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci. Da tanta complicità è nato un flirt che Nina, ovviamente, non ha gradito. E l’ha mollato (anche se poi il ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso si sfoga nel confessionale : 'Voglio vedere Nina Moric' : 'Voglio vederla'. Luigi Favoloso , nel confessionale del Grande Fratello parla di Nina Moric : 'Io dovrei parlare con Nina, non ce la faccio più', si sfoga in un video inedito mandato in onda a ...