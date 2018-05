NILUFAR HA SCELTO GIORDANO Uomini e donne | rumors sul web | è la scelta della tronista

Uomini e Donne - NILUFAR ha scelto Giordano : sorpresa in studio : Uomini e Donne: chi ha scelto Nilufar? Giordano Mazzocchi sorpresa durante la scelta di Nilufar a Uomini e Donne: la ragazza ha deciso di scegliere davanti al pubblico in studio dopo le ore passate in villa con i corteggiatori Giordano e Nicolò. La scelta che andrà in onda mercoledì 16 maggio è stata registrata oggi […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar ha scelto Giordano: sorpresa in studio proviene da Gossip e Tv.

NILUFAR di Uomini e Donne ha scelto Giordano? L’indizio : Nilufar di Uomini e Donne pare abbia scelto Giordano: una frase conferma Sulla scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne arriva un importante indizio da Instagram. Pare che la tronista abbia già lasciato il programma insieme a uno dei due corteggiatori, Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. A dare la conferma ci ha pensato la […] L'articolo Nilufar di Uomini e Donne ha scelto Giordano? L’indizio proviene da Gossip e Tv.

Ricompare NILUFAR su Instagram : la tronista ha già scelto? Le ipotesi Video : L'ultima edizione del trono classico di 'Uomini e donne' sta facendo molto discutere il suo pubblico. I tronisti che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi hanno fatto molto parlare di sé ma oggi la protagonista di un nuovo scoop [Video] è la giovane tronista diciannovenne Nilufar Addati. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano è ricomparsa nuovamente sui social e la causa potrebbe preoccupare i telespettatori: scopriamone tutti gli ultimi ...

Ricompare NILUFAR su Instagram : la tronista ha già scelto? Le ipotesi : L'ultima edizione del trono classico di 'Uomini e Donne' sta facendo molto discutere il suo pubblico. I tronisti che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi hanno fatto molto parlare di sé ma oggi la protagonista di un nuovo scoop è la giovane tronista diciannovenne Nilufar Addati. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano è ricomparsa nuovamente sui social e la causa potrebbe preoccupare i telespettatori: scopriamone tutti gli ultimi dettagli. Uomini ...

“Ha scelto!”. UeD : NILUFAR l’ha fatto per la prima volta. Il percorso della Addati è stato difficile e le critiche non sono mancate. Adesso però ha stupito tutti : “Erano in macchina…”. Qualcuno l’ha presa malissimo : Ancora troppa indecisione per Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Il pubblico di Uomini e Donne sta iniziando a spazientirsi e a chiedersi quando le due troniste annunceranno la loro scelta che per ora sembra essere ancora abbastanza lontana. Per Sara sono rimasti in studio Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, per Nilufar Addati invece Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ma in particolare i fan del trono classico hanno puntato gli occhi ...

U&D - NILUFAR e Sara Afi Fella hanno già scelto? Via due corteggiatori Video : #Nilufar e #Sara Afi Fella ad un passo dalla scelta? Nel corso della registrazione del trono classico di #Uomini e donne del 26 marzo le due troniste hanno fatto un importante passo verso la decisione definitiva. A dare uno scossone al percorso delle due ragazze anche le decisioni di due corteggiatori. La Addati ha tentato di riavvicinarsi a Giordano Mazzocchi con un’esterna in giro per Roma in motorino. Tra i due sembra essere tornato il sereno ...

U&D - NILUFAR e Sara Afi Fella hanno già scelto? Via due corteggiatori : Nilufar e Sara Afi Fella ad un passo dalla scelta? Nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e Donne del 26 marzo le due troniste hanno fatto un importante passo verso la decisione definitiva. A dare uno scossone al percorso delle due ragazze anche le decisioni di due corteggiatori. La Addati ha tentato di riavvicinarsi a Giordano Mazzocchi con un’esterna in giro per Roma in motorino. Tra i due sembra essere tornato il sereno ...

U&D trono classico : NILUFAR ha scelto? L'addio di Nicolò Ferrari Video : Continua a complicarsi il trono di Nilufar Addati all'interno della fortunata trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi trasmessa sulla rete Mediaset di Canale 5: parliamo di Uomini e Donne [Video]. La ragazza, ex corteggiatrice di Mattia Marciano tronista nella scorsa edizione del trono classico ha conquistato il cuore della conduttrice la quale ha pensato di offrirle la sedia rossa come possibilita' di riscatto per trovare l'amore. ...

'NILUFAR ha scelto' : spunta un messaggio inaspettato : Le sue sono parole forti che lasciano intendere come il ragazzo, che per la cronaca avevamo conosciuto in un altro programma tv, Riccanza, in onda su Mtv, si sia autoeliminato oppure, altra ...

“NILUFAR ha scelto” : spunta un messaggio inaspettato. Uomini e Donne - il corteggiatore della 19enne non si trattiene e si sfoga sui social. E per i fan ‘il dado è tratto’ : Ogni tronista di Uomini e Donne ha una storia a sé, un modo diverso di farsi corteggiare dai ragazzi e dalle ragazze che arrivano in studio. Nilufar Addati, che prima di sedere sul trono era una corteggiatrice, dice di aver preso molto sul serio questo percorso alla ricerca dell’anima gemella. Non ha ancora le idee chiare, è evidente, ma ultimanente non c’è puntata che non finisca ‘male’. È in forte crisi la ...